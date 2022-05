Falchetti pellegrini nati sul Pirellone: telecamere spente per l’inanellamento e referendum sul nome

Non hanno ancora sfiorato il mese di vita. Ma dal loro nido a 125 metri di altezza sul Grattacielo Pirelli a Milano, quattro piccoli di falco pellegrino attendono per oggi l’inanellamento che li renderà identificabili dai ricercatori per il resto della propria vita. Le telecamere nascoste che li osservano 24 ore su 24 resteranno dunque spente per un paio d’ore, tenendo con il fiato sospeso i quasi ventimila fan che li seguono sui social. I quali in questi giorni sono chiamati a sceglierne i nomi tra quelli proposti dalla pagina loro dedicata, ispirati a donne e uomini che hanno contribuito alla grandezza della città meneghina.

Una storia che si ripete ogni anno in primavera, quando i figli di Giò e Giulia diventano le star del web per tutto il periodo che intercorre tra schiusa delle uova e l’involo. Sin da quando, nel 2014, la coppia di falchi pellegrini ha deciso di ambientare la propria storia d’amore in cima al famoso palazzo di Regione Lombardia. Dando i natali a oltre venti pulcini, che ormai volano a caccia di piccioni, merli, rondoni e storni. Un’ambientazione urbana insolita ma non casuale, quella del nido allestito da mamma e papà. Anche in natura il falco pellegrino nidifica su altissime rocce che possono offrire una visuale di caccia ineguagliabile, consentendogli di raggiungere i 385 chilometri orari in picchiata. E mantenendo il primato di animale più veloce al mondo. Finchè sono ancora dei pulcini però, i quattro fratelli si accontenteranno di attendere che sia mamma Giulia a regolare la loro temperatura corporea, scaldandoli con il proprio corpo o aprendo le ali per ripararli dal sole. In attesa che compiano il primo volo tra qualche mese.