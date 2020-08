L'orso M49 è sempre più libero: ora si è sfilato anche il radiocollare

Un'altra notizia clamorosa sulla fuga dell'orso M49, già famoso per essere evaso per ben due volte dopo altrettante catture. La forestale ha infatti trovato a terra il radiocollare che permetteva di monitorare gli spostamenti dell'animale. Sembra che il plantigrado sia riuscito in qualche modo (non è chiaro come) a sfilarsi il dispositivo. La Provincia aveva anche messo online la mappa, non troppo accurata per evitare curiosi, degli spostmenti dell'animale.

"A partire dal 16 agosto - scrive Pravincia - l'orso si era spostato in zona Passo 5 croci - Val Cion, dove le trasmissioni gsm del collare risentono pesantemente della scarsa copertura telefonica. Il 19 agosto, alle ore 14, il collare ha inviato parecchie posizioni, anche del giorno precedente, confermando la posizione a monte di Malga Val Ciotto".

Poi il segnale non si è più mosso: "In assenza di ulteriori comunicazioni - prosegue la nota - nella mattinata di venerdì 21 agosto è stata effettuata una verifica tramite radio vhf: il collare emetteva segnale di mortalità e quindi è stata eseguita una ricerca sul posto fino al rinvenimento dello stesso, integro, a terra".

Chiaramente, non essendo più attaccato all'orso il collare non mandava segnali vitali. La forestale assicura che il monitoraggio proseguirà basandosi esclusivamente sull'analisi degli indici di presenza, ovvero tracce e segnalazioni.