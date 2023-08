Spenderesti 500 euro per un giorno in spiaggia? Le 3 regioni da bollino rosso

Si chiama "caro-vacanze" ma per le famiglie è molto di più. Le vacanze stanno diventando sempre più un lusso per gli italiani e un giorno di tintarella in spiaggia può costare fino a 500 euro al giorno. Le regioni dove andare in vacanza sta diventando un sogno proibito sono Puglia, Trentino Alto Adige e Marche. Così abbiamo fatto un po' i conti in tasca agli italiani con Anna Rea, presidente di Adoc (Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori) in questo video-servizio.

