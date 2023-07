Il maltempo non da tregua in nord Italia, in particolare in Veneto. Sono oltre 50 gli interventi in regione dei vigili del fuoco per il maltempo nella notte tra sabato e domenica, soprattutto nel basso vicentino. A Longare, in provincia di Vicenza, è caduta la croce del campanile sopra l'auto del parroco. L'area attorno alla chiesa è stata transennata in attesa dei rilievi.

Nel frattempo il parroco, con ironia, ha commentato a VicenzaToday: "Ognuno si prenda la sua croce...ma non questa però".

