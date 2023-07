Grandinata violentissima, chicchi piombano a terra come missili: 110 feriti

"La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 cm". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo il maltempo che ha interessato ieri, nel pomeriggio e nella serata, ampie porzioni del territorio regionale. Ci sono 110 persone rimaste ferite, "con traumi determinati dalla grandine, da cadute e da rotture di vetri" ha detto Zaia. I feriti, ha scritto il governatore su facebook, sono 28 a Venezia, 62 a Padova, 19 a Vicenza, 1 a Belluno. Tra loro, ha aggiunto Zaia, c'è "un ferito grave perché caduto dal tetto".

Alcune delle persone ferite, ha detto ancora Zaia, "si sono presentate autonomamente presso i pronto soccorso della provincia di Venezia, mentre il Suem di Padova ha soccorso 10 persone colpite da grandine, due persone all’interno di auto colpite da alberi, due colpite da vetri rotti".

Il governatore ha fatto sapere che è "in corso di redazione dalle prime ore del mattino l’estensione dello stato di emergenza regionale firmato ieri".

Zaia ha quindi fatto il punto della situazione: "Nella provincia di Vicenza sono state soccorse dal Suem 3 persone con lesioni lievi causate da grandine nella zona di Bassano del Grappa. Nelle centrali operative dei vigili del fuoco e della protezione civile abbiamo registrato più di 350 chiamate di soccorso per i violenti temporali di acqua, grandine e di raffiche di vento molto forti". Raffiche che secondo Zaia avrebbero raggiunto velocità superiori a 100 Km/h, con un massimo di 119 km/h. I danni maggiori, ha proseguito il governatore, "si sono registrati fra le province di Padova, Treviso, Vicenza e Venezia" ma "è stata duramente colpita tutta Riviera del Brenta".

La violenta grandinata a Padova

Una delle città più colpite è stata Padova dove il cielo, intorno alle 20.30 di ieri, si è completamente oscurato. Pezzi di ghiaccio grandi come limoni sono piovuti all'improvviso e come missili in strada e sui balconi, provocando ingenti danni ad auto, finestre, persiane e vetri delle terrazze. Sono caduti anche diversi alberi, uno all'interno di una scuola e un altro su un'auto. Al Parco Morandi era in corso Descantarse, il festival del Catai, ma le strutture sono state divelte dal maltempo. Stesso scenario nell'Alta padovana, dove sono stati registrati anche danni alle case e a molte auto.

I danni nel Trevigiano

Il maltempo ha colpito duramente anche il Trevigiano. Le prime segnalazioni di chicchi di dimensioni considerevoli sono arrivate dalle zone di Valdobbiadene e Vidor. Automobili con finestrini completamente distrutti a Onigo di Pederobba e nella zona del centro commerciale di Crocetta del Montello. Vista l'allerta meteo diramata nelle scorse ore, alcune compagnie assicurative avevano preavvisato i clienti di possibili grandinate, invitandoli a proteggere le auto. Colpite dalla furia del maltempo anche Ciano del Montello, Cornuda e Montebelluna.

