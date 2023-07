Maltempo e grandine oggi in Veneto: un ferito grave, stop ai treni

Ancora temporali e grandinate in Veneto oggi. "Ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150g, con una potenza distruttiva estrema", dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando i violenti episodi di maltempo registrati in ampie zone del Veneto questa notte e nella prima mattina, colpendo in particolare il trevigiano e il veronese.

Un giovane di 16 anni colpito da un ramo a Zimella (Verona), sette ricoveri di persone ferite, e 27 soccorsi dal Suem 118, sono il bilancio di una forte grandinata che si è scaricata nella notte in Veneto, in particolare nella provincia di Verona.

Zaia: "Veneto colpito duro"

“Il Veneto è stato colpito duro, per l’ennesima volta in pochi giorni. Questa notte, a più riprese, una serie di tempeste si sono scatenate sulla nostra Regione. Non si tratta certo di manifestazioni ordinarie del maltempo. La grandine - aggiunge Zaia - ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova: la mole di persone da trasportare è elevatissima, secondo le ferrovie non sarà possibile compensare con servizi bus per tutti i passeggeri".

"Il Veneto questa notte e nelle prime ore della mattina - prosegue il governatore - è stato ‘bombardato’. Non si dica che si tratta di fenomeni estivi, da mettere in conto: ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150g, con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori dal comune. Questa per la nostra terra è stata ancora una notte di passione".

Paralizzata la circolazione ferroviaria

I danni del maltempo stanno paralizzando anche la circolazione ferroviria in Veneto, Secondo quanto si apprende, a causa di un fulmine che ha colpito il sistema di regolazione sono rimasti bloccati fino a poco fa tutti i tratti controllati dalla sala di Verona, quindi molte delle linee principali che fanno capo al nodo scaligero, come Brescia, Padova, Bologna, Brennero, Mantova. Quando è avvenuto il blocco i treni sono stati fermati lungo la linea, nel punto in cui si trovavano. Sono migliaia i passeggeri a bordo dei convogli, e questo rende impossibile sopperire ovnque con servizii sostitutivi di pullman. Da pooco i tecnici stanno riprendendo il controllo delle linee tra Bresci-Padova, Bologna-Brennero e Mantova-Monselice. Gradualmente riprenderanno a muoversi i primi treni, ma cancellazioni e ritardi saranno inevitabili.

Sono otto i treni ad alta velocità che stamani sono stati cancellati a causa dei danni da maltempo al nodo ferroviario di Verona. Si tratta dei Frecciarossa da Venezia per Torino delle 6.18, e per Milano delle 6.48 e 7.18;

da Milano per Trieste delle 7.45, e per Venezia delle 8.15, 9,45 e 11.45. Il treno da Venezia per Milano delle 5.40 è stato bloccato alla stazione di Mestre. Fermato a Padova l'Euronight da La Spezia Centrale, partito alle 17:10 di ieri e che sarebbe dovuto arrivare a Tarvisio Boscoverde alle 8.52.