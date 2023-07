Tornado si abbatte nel milanese: il video

Intorno alle undici della mattina di oggi 21 luglio 2023 una incredibile tromba d'aria di è abbattuta a Gessate, in provincia di Milano. Il tornado si è innescato nello specifico tra zona industriale del paese e Pessano con Bornago. Le immagini sono state pubblicate da Tornado Italia, che ha confermato la provenienza e l'orario del video. "Abbiamo aspettato a condividere con voi questo video perché non era confermato, ma ci sono arrivate altre segnalazioni e quindi adesso è certo. Intorno alle ore 11 un tornado ha colpito la zona ad est nord est di Milano" hanno scritto. Il fenomeno fortunatamente è durato pochi secondi e non ci sono - al momento - segnalazioni di persone ferite.

La tempesta ha però causato danni lungo le strade del paese. Si segnalano alcuni alberi caduti che hanno schiacciato alcune auto. La zona è stata colpita da una forte grandinata ed è in vigore l'allerta meteo arancione per tutto l'arco della giornata. I vigili del fuoco hanno compiuto circa 110 interventi per allagamenti, scoperchiamenti e alberi caduti. Sempre per il maltempo un furgone è finito in un canale ad Abbiategrasso ma la persona che si trovava all'interno del mezzo è riuscita fortunatamente ad uscire. Una pianta è caduta su un auto con dentro una persona a Cinisello, anche qui senza conseguenze.