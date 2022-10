Lavare i vestiti dei neonati, i consigli per rispettare la loro pelle sensibile

Diventare genitori è una grande emozione, ma nello stesso tempo si è sommersi di dubbi e domande e tra queste c’è senza dubbio come lavare i vestiti dei neonati. Sì, perché può sembrare una domanda banale, ma la pelle dei bambini è molto sensibile e per questo bisogna lavare i capi con attenzione utilizzando detergenti adatti alla loro pelle. Con piccoli accorgimenti e suggerimenti, avere il bucato pulito e sicuro sarà davvero semplice.

Mai utilizzare detergenti aggressivi

Se c’è una regola d’oro da rispettare quando si tratta dei vestiti dei bambini è quella di non utilizzare mai ammorbidente o detersivi che hanno delle profumazioni aggressive, perché la pelle dei piccoli reagisce in modo diverso rispetto a quella degli adulti.

Per lavare tutto il guardaroba del piccolo, nella nostra lavanderia non deve mai mancare un detersivo senza profumo e ipoallergenico. Lo stesso vale per l’ammorbidente, in questo caso non dobbiamo eccedere con le dosi e soprattutto dobbiamo scegliere quello senza profumo. In alternativa possiamo sostituirlo del tutto con l’aceto bianco distillato da inserire nell’ultimo ciclo di risciacquo. Il risultato? Sarà davvero incredibile.

Come lavare il guardaroba dei bambini

L’abbigliamento dei neonati è importante e deve essere trattato con cura, ma body, tutine e bavaglini meritano un’attenzione in più. Oltre a sporcarsi più velocemente e frequentemente, sono quelli che entrano maggiormente in contatto con la pelle del neonato. Il consiglio è quello di utilizzare un ciclo ad alte temperature, circa 60°, per eliminare ogni macchia e nello stesso tempo anche i batteri, nel caso di vestiti scuri o con stampe, invece, meglio non superare i 40°. Se vogliamo essere più sicuri, possiamo decidere di aggiungere al detersivo un misurino di percarbonato.

Per i capi non intimi come pantaloni, magliette o giacche, l’importante e sempre utilizzare un detersivo ipoallergenico e un ammorbidente non profumato, mentre la temperatura deve rimanere tra i 30° o 40° in grado di rimuovere lo sporco “normale”.

Come eliminare le macchie dai vestiti dei neonati

I neonati e i bambini in generale, tendono a sporcarsi frequentemente per questo è fondamentale capire come far tornare i capi puliti. La soluzione più rapida è quella di ricorrere a prodotti spray da spruzzare direttamente sulla macchia e da lasciare agire per alcuni minuti prima del lavaggio.

In alternativa si può ricorrere al percarbonato di sodio, un prodotto green utile per eliminare le macchie più resistenti, in grado di eliminare germi e batteri e di sbiancare il bucato, non solo quello dei neonati.

Dobbiamo lasciare agire il composto a base di percarbonato e acqua tiepida direttamente sulla macchia per circa 15 minuti e poi lavarlo in lavatrice a non meno di 30°. Se le macchie sono particolarmente ostinate è bene pretrattate con il sapone di Marsiglia e i capi ritorneranno come nuovi!