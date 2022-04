Giornata mondiale della Terra e prodotti green: come rispettare l’ambiente e la salute dei bambini

La salute dei bambini è al centro degli interessi dei genitori alla ricerca di prodotti sani e in grado di preservare il benessere dei più piccoli. Negli ultimi anni i prodotti ecologici dedicati ai bimbi stanno attirando sempre più l’attenzione di mamme e papà.

Se la salute dei piccoli viene messa al primo posto, i genitori sono sempre più sensibili all’utilizzo di articoli biologici perché rispettano l’ambiente e limitano l’inquinamento. In occasione della Giornata mondiale della Terra, è arrivato il momento di scegliere soluzioni green per prendersi cura dei bambini e che siano sostenibili per l’ambiente.

Pannolini lavabili o ecologici

I pannolini sono indispensabili quando si hanno dei neonati o bambini molto piccoli: oltre ad essere particolarmente inquinanti, rappresentano un costo notevole per le famiglie. Una soluzione economica che si sposa alla perfezione con la voglia di avere una vita green, è quella dei pannolini lavabili. Realizzati in materiali naturali come canapa, cotone biologico o bambù, non irritano la pelle dei bambini.

Anche se sono una scelta che preserva la salute del pianeta, i pannolini lavabili possono essere impegnativi se si ha poco tempo a disposizione, per questo in alternativa ci sono quelli monouso ecologici. Pur essendo usa e getta sono biodegradabili, realizzati con cellulosa non trattata e sicuri per i bimbi. Se siete alla ricerca di pannolini green potete optare per:

Prodotti per la cura dei bambini

Prodotti naturali ed eco-friendly non contengono ingredienti chimici come petrolati, siliconi, triclosan, glycol, formaldeide e ftalati. C’è proprio di tutto, dai prodotti per l’igiene, fino alle creme e saponi vegetali, senza dimenticare quelli per la cosmesi di grandi e bambini. Tra gli articoli imperdibili ci sono:

Vestiti e copertine ecologiche

I vestitini e le coperte vengono a contatto con la pelle dei piccoli e per questo devono essere realizzati in materiale ecologico e non sintetico. Tra le fibre organiche più diffuse ci sono quelle in cotone, bambù e seta, tutti materiali traspiranti che proteggono la cute dei neonati. Per essere sicuri di acquistare prodotti sani e realizzati con con fibre derivanti da metodi di coltivazione biologica certificata è importante che abbiano sull’etichetta la certificazione Oeko-Tex. Non è difficile trovare o regalare capi che presentano questi materiali come:

Accessori ecologici

Biberon, seggiolone e lettino, non possono mancare tra gli accessori per i bambini e per essere ecosostenibili basta scegliere prodotti realizzati con materiali green o riciclati. Il classico biberon in plastica può essere sostituito con quello in acciaio inox antibatterico e senza BPA, che in pochi gesti si trasforma in una pratica bottiglietta termica. Il lettino deve essere un luogo sicuro per i più piccoli e deve accompagnarli durante la crescita adattandosi alle differenti esigenze, soprattutto quelle ecologiche.

Giocattoli ecologici

Tra i prodotti ecologici che faranno contenti i bimbi, i genitori e sicuramente l’ambiente, ci sono quelli in legno o stoffa privi di sostanze chimiche dannose e inquinanti per l’ambiente. Questa tipologia di giocattoli non solo è estremamente resistente, ma è anche senza tempo per questo può essere utilizzata anche dai fratellini o riciclata e regalata ad altri bambini. Tra questi giochi ci sono: