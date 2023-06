Casa al mare? Gli elettrodomestici che non possono proprio mancare

Se avete acquistato casa al mare o in montagna e dovete ancora arredarla, oltre ai mobili, gli elettrodomestici non devono essere sottovalutati.

Soprattutto in vacanza si sente il bisogno di avere un’abitazione smart che faciliti i compiti e che permetta di dedicarsi al meritato relax.

Inoltre, se avete intenzione di affittare casa, è altrettanto importante offrire agli affittuari tutto quello che può essere necessario. Volete un appartamento smart anche in vacanza? Ecco gli apparecchi da avere assolutamente.

Frigorifero e congelatore non devono mai mancare

Che sia una seconda casa o una casa vacanze, tra gli elettrodomestici da avere assolutamente c’è il frigorifero. L’apparecchio aiuta a conservare il cibo, anche per diversi giorni, e mantiene le bevande al fresco, l’ideale durante la stagione più calda dell’anno.

Per quanto riguarda il design deve adattarsi al resto dell’arredamento, quindi se avete uno stile vintage potete puntare sui modelli retrò, mentre se preferite un look contemporaneo, puntate su quelli dallo stile moderno. In nostro consiglio è quello di scegliere un apparecchio minimal, in grado di adattarsi ad ogni ambiente anche se avete intenzione di rinnovare la cucina. Per quanto riguarda la capienza, deve essere proporzionata alla grandezza non solo della cucina, ma anche della casa stessa.

Se utilizzate l’appartamento come casa vacanze, il frigorifero non può che essere proporzionato al numero di persone che volete ospitare. Inoltre deve avere scomparti robusti e una zona dedicata interamente al congelatore che in estate diventa utilissimo. Tra i modelli da prendere in considerazione ci sono:

Piano cottura per cuochi provetti

In estate si ha meno voglia di cucinare e si tendono a realizzare piatti veloci. Questo non vuol dire che non dovete attrezzare la cucina con il piano cottura. Potete acquistare quello a gas o a induzione, la scelta spetta solo a voi, ma è importante che abbia un numero di fuochi adatto alla capienza della casa, soprattutto se volete affittarla. Il design è importante, ma anche la praticità non deve essere messa in secondo piano, in particolare modo in vacanza. Optate per un piano cottura facile da pulire e sicuro se in casa ci sono bambini. Potete scegliere tra:

Il forno per chi ama cucinare anche in vacanza

C’è chi si rilassa dietro i fornelli e la vacanza è un’occasione per coltivare la propria passione, per questo il forno è tra gli elettrodomestici da inserire in cucina. Quelli elettrici sono i più sicuri e facili da utilizzare, inoltre se volete arredare una casa vacanze, vi consigliamo il modello pirolitico o quello catalitico che hanno il vantaggio di pulirsi da soli.

Se avete poco spazio potete scegliere i forni a microonde che offrono buone prestazioni e hanno la caratteristica di ridurre i tempi di preparazione. Potete scegliere tra:

Lavastoviglie per avere più tempo libero

Rimanendo sempre in cucina, un elettrodomestico che potete acquistare per regalarvi o regalare ai vostri ospiti una coccola in più è la lavastoviglie. Anche in questo caso scegliete il modello in base al numero di persone e in modo che abbia a disposizione differenti programmi di lavaggio per andare incontro a ogni esigenza. Tra i modelli più diffusi:

Lavatrice per avere capi sempre puliti

Al mare o in montagna i vestiti si sporcano parecchio e nessuno ha voglia di lavarli a mano, per questo la lavatrice è tra i must have. Come per tutti gli elettrodomestici dovete sceglierla in base al numero di persone che la utilizzeranno, ma anche in base allo spazio a disposizione: ad esempio il modello slim è ideale se l’ambiente è piccolo. L’importante è che abbia più programmi tra cui scegliere per rispettare ogni tipo di tessuto e non rovinarlo. Tra i modelli da acquistare ci sono:

Per avere un ambiente fresco

In estate le temperature sono molto alte e per godersi in pieno la vacanza i climatizzatori sono fondamentali. In pochi minuti avrete una casa fresca e piacevole. Se non volete investire somme di denaro eccessive, potete optare per i climatizzatori portatili. Facili da utilizzare, vi regaleranno ugualmente il refrigerio tanto desiderato. Potete scegliere: