Giornata mondiale del picnic: l’eleganza e la sostenibilità anche all’aperto con Villeroy & Boch

Il 18 giugno si celebra la Giornata Mondiale del picnic che nasce, come esigenza da parte dei giovani aristocratici per relazionarsi in modo più informale rispetto ai banchetti solenni a cui dovevano partecipare. E quale modo migliore per festeggiare se non organizzando un picnic con i propri amici o con la propria famiglia?

Le stoviglie Villeroy & Boch in ceramica restano una alternativa facile da portare con sé se per un’esperienza sostenibile

La ciotola della collezione To Go

Le ciotole della collezione To Go di Villeroy & Boch sono in grado di mantenere inalterato il gusto dei piatti preparati e, grazie al coperchio intelligente a tenuta stagna puoi portarlo con te non solo durante un picnic, ma anche al lavoro o in viaggio. Le dimensioni pensate per una sola persona sono ottimali, inoltre la botola in ceramica lascia il sapore dei cibi rimane inalterato e il coperchio si trasforma in un comodo piatto.

Posate della collezione S+

Coltelli, forchette, cucchiai e cucchiaini non possono mancare in un picnic e la soluzione ideale per sostituire la plastica è utilizzare quelle in acciaio inox con impugnatura rivestita in silicone colorato antiscivolo comode da tenere in mano. Disponibili in blu, i colori vivaci rendono unica e allegra la tavola all’aperto.

Tazza To Go

Il picnic è un momento per rilassarsi e la tazza da viaggio è perfetta per portare bevande fresche, frullati ma anche dei dessert. Il modello con coperchio a tenuta stagna permette al contenuto d rimanere fresco fino a sera e la guarnizione in silicone della mug da viaggio permette alla bevanda di non rovesciarsi all’esterno, mentre la fascia isolante, in inverno, sarà in grado di proteggere dal calore eccessivo durante il trasporto. Realizzate in porcellana di qualità, possono essere lavati in lavastoviglie.

