Bilancia pesapersone Xiaomi: i modelli migliori per ogni esigenza

Avere il peso sotto controllo è sempre utile per prenderci cura della nostra salute. Per molti di noi, però, la bilancia rappresenta un temutissimo elettrodomestico con cui facciamo fatica a rapportarci e quindi è difficile scegliere quella giusta.

Prima di tutto dobbiamo imparare ad utilizzarla nel modo corretto e poi riusciremo a scegliere quella che fa per noi. Importante è capire come usarla, ecco alcuni consigli:

Mai pesarsi giornalmente : pesarsi spesso non permette di tenere sotto controllo il peso che varia costantemente a causa di una serie di fattori come cambiamenti ormonali o ritenzione idrica, l’ideale è una volta a settimana

: pesarsi spesso non permette di tenere sotto controllo il peso che varia costantemente a causa di una serie di fattori come cambiamenti ormonali o ritenzione idrica, l’ideale è una volta a settimana Mai pesarsi dopo mangiato : il momento della giornata ideale in cui pesarsi è al mattino quando siamo digiuni e senza vestiti

: il momento della giornata ideale in cui pesarsi è al mattino quando siamo digiuni e senza vestiti Mai cambiare bilancia: per avere i progressi sotto controllo è utile utilizzare sempre la stessa bilancia

Ora che abbiamo capito come utilizzarla al meglio, possiamo scegliere la bilancia più adatta alle nostre esigenze e quelle della Xiaomi possono venirci incontro con differenti modelli.

Xiaomi Mi Smart Scale 2

La bilancia è progettata appositamente per tutti coloro che vogliono conoscere il proprio corpo nel dettaglio. Basta toccare gli elettrodi con i piedi, in questo modo si attivano i sensori che fanno scorrere la corrente nel corpo e da lì parte l'algoritmo per ottenere tutti i parametri relativi alla massa muscolare, al grasso e alla quantità di acqua presente nel nostro corpo. La bilancia Xiaomi è progettata per essere utilizzata con l'applicazione Mi Fit e consente il monitoraggio di massimo 16 utenti che verranno riconosciuti in base ai dati storici. Il design stilizzato e minimalista, è arricchito da linee arrotondate, una struttura ultrasottile e ampia grazie alla piattaforma a gradini 300 x 300 mm e uno spessore di soli 20 mm.

Pro. La bilancia è molto accurata.

Contro. Le pesate vengono registrate solo se l’app è aperta.

Xiaomi Mi Smart Body Fat Scale 2

Oltre al nostro peso, la Mi smart Body Scale ci fornisce le statistiche precise sulla composizione corporea che ci danno un'immagine realistica del livello di salute e della forma fisica. Il modello si basa su complessi algoritmi, che oltre a distinguere gli adulti e i bambini è in grado di identificare ogni membro della famiglia automaticamente, fino a 16 profili distinti. Utilizzando la tecnologia Bluetooth 4.0 a basso consumo, la bilancia può essere utilizzata fino a 8 mesi usando solo 4 batterie standard.

Pro. La bilancia è veloce e precisa.

Contro. Per alcuni utenti l’app permette di scaricare dati solo sui device abbinati.

Xiaomi bilancia Mi Smart

La bilancia è lo strumento ideale per seguire i progressi della dieta, il modello wireless ha un design semplice e pulito con la superficie in plastica lucida, i bordi arrotondati e un’altezza da terra di appena tre centimetri, perfetta da collocare anche negli ambienti piccoli. Oltre a poter essere utilizzata come una bilancia tradizionale, è dotata di tecnologia smart che consente di collegarla a all’applicazione Mi Fit, da cui ottenere informazioni aggiuntive, come l’indice di massa corporea attraverso i sensori che sono collocati sulla superficie.

Pro. La bilancia è bella e sottile.

Contro. Per alcuni utenti la bilancia non è molto precisa.

