Natale 2023: il 33% degli italiani ha ridotto il numero di doni scambiati

Le tradizioni natalizie in Italia si stanno evolvendo e nonostante il 69% degli italiani riconosca l’impatto dell'inflazione sui propri piani per le vacanze, le tradizioni rimangono resilienti. Esaminando i risultati del sondaggio condotto da PayPal, gli aspetti economici hanno acquisito maggiore importanza negli ultimi anni, poiché il 34% ha dichiarato di aver acquistato regali solo per alcuni membri della famiglia, il 27% ha fissato limiti di budget per i regali e il 10% ha deciso di rinunciare allo scambio di doni. Allo stesso tempo, la sostenibilità e l'etica giocano un ruolo significativo, con il 7% che ha optato per regali esclusivamente sostenibili ed etici.

La Gen Z e il Natale: pianificare con un occhio di riguardo alla sostenibilità

La Generazione Z è più incline a pianificare gli acquisti in anticipo, con 1 su 4 che ha pianificato i propri acquisti dei regali durante eventi come il Black Friday e il Cyber Monday. Tuttavia, il 19% ha scelto di acquistare regali per se stesso, mentre il 14% ha partecipato a regali di gruppo. C'è una propensione verso la sostenibilità e l'etica, poiché il 10% ha acquistato regali sulla base di questi principi. Anche le donazioni e le cause sociali hanno giocato un ruolo significativo nella scelta del regalo (7%).

Tradizioni natalizie emergenti

Le tradizioni natalizie in Italia si stanno evolvendo per allinearsi a degli ideali più contemporanei, enfatizzandone il significato, la sostenibilità e la creatività. Negli ultimi anni, le questioni etiche e la volontà di evitare consumi eccessivi hanno influenzato le scelte degli italiani quando si è trattato di acquistare i regali di Natale. Infatti, il 33% della popolazione ha dichiarato di aver ridotto il numero di doni scambiati.

Per quanto riguarda le nuove tradizioni emergenti, negli ultimi 2-3 anni si nota un crescente interesse per le decorazioni "fai da te", indicato dal 20% degli intervistati. Rispetto alle scelte del regalo, il 19% preferisce concentrarsi su regali etici e sulla riduzione delle decorazioni. In linea con questa tendenza, tra la Gen Z, il 21% ha ridotto i regali per motivi etici, ma rimane particolarmente entusiasta di godersi i film tradizionali o gli spettacoli natalizi (25%).

"Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, sia sotto l’aspetto economico che sociale, la voglia degli italiani di festeggiare il Natale non si è affievolita, anzi, ha posto ancora più enfasi sui temi etici e di sostenibilità, in particolare tra la Gen Z", ha dichiarato Maria Teresa Minotti, Senior Director di PayPal Italia.

Il sondaggio è stato condotto da YouGov e commissionato da PayPal per analizzare le mutevoli tradizioni natalizie in questa stagione. L'indagine è stata condotta online tra 1.025 intervistati, maggiorenni.