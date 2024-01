Trust GXT: nuovi altoparlanti per PC a partire da 29 euro

Trust ha presentato una nuova gamma di altoparlanti destinati in particolare agli appassionati di videogiochi. A partire da 29 euro, gli speaker Javv, Wezz, Cetic e Thorne, firmati Trust, sono altoparlanti di piccole dimensioni, illuminati con Led multicolore e alimentati via USB.

GXT 606 Javv

Iniziamo la nostra rassegna con i GXT 606 Javv, set di due speaker compatti con una potenza di 12 Watt (RMS). Gli speaker sono, inoltre, dotati di Led RGB (16,8 milioni di colori, con comandi touch sul lato superiore) e si collegano al PC tramite jack audio da 3,5 mm, con alimentazione via USB.

Scopri di più su Amazon a 29 euro

GXT 611 Wezz

Dallo stile inconfondibile, il Wezz è uno speaker coloratissimo. La parte anteriore è completamente decorata con illuminazione RGB pulsante e diversi effetti luminosi che possono anche cambiare con il ritmo della musica. Inoltre, il suono e i Led possono essere controllati con una manopola/telecomando in dotazione, per una maggiore comodità. Altoparlanti con una potenza di 12 Watt (RMS).

Scopri di più su Amazon a 29 euro

GXT 612 Cetic

Grazie alla connessione Bluetooth, gli altoparlanti Cetic funzionano in modalità wireless o via cavo tramite l’ingresso audio da 3,5 mm. L’illuminazione RGB multicolore regolabile tramite touch aggiunge un tocco di stile e non dimentichiamo la struttura in plastica riciclata al 76%.

Infine ricordiamo la potenza di picco di 18W (10W RMS).

Scopri di più su Amazon a 49 euro

GXT 619 Thorne

Trust ha anche presentato la nuova versione bianca della Soundbar Thorne. Il suo design compatto la rende semplicissima da posizionare sotto il monitor, liberando spazio sulla scrivania per altri oggetti e accessori. Soundbar con una grande manopola illuminata, luci RGB e potenza di 12 Watt.

Scopri di più su Amazon in offerta a 48 euro