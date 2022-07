Alzi la mano chi è uomo e non cura la propria barba! Negli ultimi anni la barba è diventata un vero e proprio cult, sono nati barber shop e linee di prodotti dedicate esclusivamente alla cura. Oggi abbiamo selezionato per voi i migliori rasoi da barba per averla sempre al top!

1. Rasoio elettrico Braun Series 3 ProSkin

Il rasoio elettrico ricaricabile a lamina ProSkin Series 3 di Braun è un rasoio con perfetto rapporto qualità prezzo, efficace sulla barba e delicato sulla pelle. Questo rasoio contiene 3 elementi di rasatura che lavorano autonomamente, riducendo il rischio di dover passare la stessa area più volte, e che gli consentono di adattarsi perfettamente ai contorni del viso, offrendo una rasatura profonda e delicata e dal comfort elevato. Il trimmer centrale è dotato di tecnologia MicroComb, che guida i peli verso gli elementi di taglio e che permette al rasoio di catturare più peli in una sola passata, offrendo una rasatura precisa e profonda in pochi passaggi.

Le lame sensibili alla pressione si ritraggono automaticamente per proteggere la pelle e il rifinitore di precisione, che si trova sul retro del rasoio, è ideale per le zone che richiedono molta precisione, come baffi e basette. Inoltre, grazie alla funzione Wet&Dry è possibile utilizzare il rasoio elettrico ProSkin in modo efficace anche sotto la doccia e con la schiuma o il gel da barba, e può essere tranquillamente sciacquato sotto l'acqua corrente, essendo un modello completamente impermeabile (certificato IPX7).

Perfetto per un utilizzo frequente, ergonomico e comodo, questo rasoio è dotato di un rifinitore di precisione integrato ed estraibile, ideale per modellare baffi e basette e può essere ricaricato tramite presa elettrica; una ricarica completa garantisce 45 minuti di autonomia, mentre la funzione ricarica rapida permette di ricaricare il rasoio in soli 5 minuti per una rasatura veloce.

Scopri di più su Amazon.it

2. Rasoio elettrico Wet&Dry di SweetLF, il più venduto su Amazon

Quello di SweetLF è un classico rasoio a 3 testine rotanti in acciaio, economico, veloce ed efficace: le testine flex & float 3D si adattano perfettamente alle curve del viso e del collo, assicurando una rasatura perfetta ed affidabile, e il trimmer rifinitore di precisione sul retro è perfetto per regolare basette, barba e pizzetto.

Questo rasoio elettrico offre una rasatura veloce e confortevole a secco, ma grazie alla tecnologia Wet&Dry può essere utilizzato efficacemente anche sotto la doccia o con gel e schiuma da barba. Realizzato in policarbonato e plastica, cosa che lo rende estremamente leggero, è molto silenzioso, maneggevole, non irrita la pelle ed è facile da pulire: può essere infatti sciacquato sotto l'acqua corrente, grazie al sistema waterproof IPX7. Il rasoio elettrico di SweetLF, inoltre, si ricarica tramite un cavo USB, presente nella confezione, e garantisce 100 minuti di utilizzo con una ricarica completa di un'ora, ma è anche dotato dell'opzione di ricarica rapida (2 minuti), per una rasatura veloce; inoltre, sulla parte frontale è presente uno schermo a led che indica la stato della batteria.

Scopri di più su Amazon.it

3. Philips OneBlade 3 in 1: rade, regola e rifinisce

Philips OneBlade è un rasoio elettrico davvero completo, perfetto per avere la barba sempre in ordine: rade, rifinisce e crea linee e contorni netti su barbe di qualsiasi lunghezza. Dotato di 3 pettini regola barba, da 1, 3 e 5 mm, questo rasoio si caratterizza per la tecnologia di rasatura OneBlade, che integra una lama dai movimenti molto rapidi ad un sistema di doppia protezione, per una rasatura confortevole ed efficace anche sulla barba lunga. Può essere utilizzato con o senza gel e schiuma da barba e può essere sciacquato sotto l'acqua corrente, grazie alla tecnologia Wet&Dry, è delicato sulla pelle anche nelle zone sensibili e può essere usato sia nella direzione del pelo che contropelo. Philips OneBlade, inoltre, è dotato di una batteria ricaricabile NiMH, che garantisce 45 minuti di utilizzo con otto ore di ricarica. Per risultati ottimali, è consigliato sostituire la lama ogni quattro mesi.

Scopri di più su Amazon.it

4. Gillette Fusion Proglide Styler Regolabarba

Il rasoio da uomo Gillette Fusion ProGlide Styler 3 in 1 regola in modo uniforme, rade in profondità e rifinisce con precisione: cinque lame poco distanziate che formano una superficie tecnologicamente avanzata per la rasatura. La lama di precisione, posizionata dietro la testina, è progettata per ottenere contorni e rifiniture netti e definiti, consentendoti di raggiungere facilmente zone come naso e basette, e lo stabilizzatore delle lame consente un adattamento ottimale ai contorni del viso, per una rasatura confortevole.

I 3 regolatori di lunghezza intercambiabili (2 mm, 4 mm, 6 mm) ti permettono di realizzare in modo semplice qualsiasi stile, mentre la striscia lubrificata consente al rasoio di muoversi in modo scorrevole sulla pelle, anche in caso di ripetuti passaggi. Maneggevole e comodo da usare, è dermatologicamente testato e approvato per l'uso sul viso, sul corpo e sulle zone sensibili.

Dotato di tecnologia Braun, Gillette Fusion ProGlide Styler è progettato per essere resistente all?acqua e consente una rasatura sicura anche sotto la doccia, ed è compatibile con le lame sostitutive Gillette Fusion ProGlide Power.

Scopri di più su Amazon.it

5. Rasoio elettrico Braun Series 9 Wet & Dry 9395 con Stazione Clean&Charge E Custodia da Viaggio

L'ultimissimo rasoio elettrico della Serie 9 è il Braun Wet & Dry 9395cc: efficace, preciso e delicato questo rasoio elettrico da uomo è il più efficiente nella sua categoria. Dotato di 5 elementi di rasatura sincronizzati che catturano più peli in una sola passata rispetto a qualsiasi altro rasoio, per una rasatura impeccabile, e due pettini radenti centrali specializzati che catturano qualsiasi tipo di pelo, questo rasoio può essere utilizzato in modalità senza fili (fino a 60 minuti di durata) e, grazie alla combinazione dei sistemi MicroMotion e MacroMotion consente un?eccellente adattabilità al viso e una migliore aderenza alla pelle, per una rasatura più profonda.

Il rasoio elettrico Series 9 di Braun si caratterizza poi per il display LED smart e accurato, il rifinitore di precisione integrato per modellare con maggiore precisione le basette, il blocco della testina di precisione, la ricarica rapida in soli 5 minuti, il sistema Wet & Dry, che ti permette di raderti a secco o sotto l?acqua e con schiuma o gel, per una maggiore scorrevolezza e una pelle ancora più liscia, e il sistema Clean & Charge, una stazione di pulizia che pulisce igienizzando, lubrifica, asciuga e ricarica il rasoio al tocco di un pulsante, per un rasoio come nuovo ogni giorno.

La confezione include 1 Rasoio Series 9 grafite Wet&Dry, 1 Stazione di pulizia Clean & Charge, 1 Cartuccia di pulizia, 1 Custodia da viaggio in tessuto rigido, 1 Spazzolina di pulizia e 1 Caricatore SmartPlug.

Scopri di più su Amazon.it

6. Rasoio elettrico Philips Series 3000: pratico ed efficiente

Il rasoio elettrico Philips Serie 3000 offre una rasatura semplice e pratica, grazie alle testine completamente flessibili Pivot & Flex 5D, che si adattano alle curve del volto per un delicato contatto con la pelle, e alle 27 lame auto-affilanti PowerCut che offrono un?elevata precisione, per una rasatura pulita e uniforme.

Questo rasoio senza filo, poi, è resistente all?acqua (IPX7 - il rasoio può essere immerso in 1 metro d'acqua per un massimo di 30 minuti) e offre una rasatura di 60 minuti dopo una ricarica di 1 ora; oppure, se sei di fretta, ricarica per 5 minuti e avrai energia sufficiente per una rasatura completa.

Inoltre, è corredato di un display intuitivo che include 3 indicatori del livello della batteria, così puoi vedere quando la batteria è scarica, in carica e in ricarica rapida; un'impugnatura in gomma antiscivolo che impedisce di perdere la presa in ambienti umidi, offrendo stabilità per movimenti decisi e un corpo impermeabile, così puoi scegliere tra una rasatura confortevole a secco o una su pelle bagnata con gel o schiuma da barba; un regolabarba di precisione a scomparsa per dare forma a baffi, barba e basette in una sola passata, un cappuccio di protezione, per mantenere la testina di rasatura pulita e sicura tra una rasatura e l'altra o mentre sei in viaggio, e una custodia da viaggio, per portare il rasoio sempre con te in tutta sicurezza.

Philips guida la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti: l?impianto di produzione delle lame utilizza il 100% di energia elettrica rinnovabile, gli imballaggi sono realizzati con materiali riciclabili e tutti i rasoi sono dotati di un passaporto ecologico.

Scopri di più su Amazon.it

7. Set con rasoio a mano libera e 10 lamette a doppio filo Derby

Per una rasatura di qualità e precisione incomparabili, grazie alla lama unica che rispetta la pelle riducendo la sensazione di irritazione, il rasoio a mano libera di Sapiens è realizzato in acciaio inossidabile ed è l?ideale soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mondo della rasatura a mano libera. Compatto e di qualità, questo rasoio si caratterizza poi per la lama intercambiabile, il design ergonomico e l?eccellente rapporto qualità prezzo. Inoltre, nella confezione sono compresi anche 2 pacchi di lamette derby a doppio filo di diverso tipo, una custodia in cuoio e un ebook in inglese ricco di consigli per prenderti cura della tua barba alla perfezione.

Scopri di più su Amazon.it

8. Rasoio elettrico 5 in 1 di Navanino

Quello di Navanino è uno strumento multifunzione 5 in 1: un unico prodotto per rasare la barba, tagliare i capelli e rifinire barba, naso, sopracciglia, basette e orecchie. Questo rasoio elettrico, infatti, è dotato di 5 trimmer, rifinitore di precisione, pettine guida regolabile (13/15/17/19/21mm), lama a T con 4 pettini guida (3/6/9/12mm) e 1 pettine per barba regolabile (2/4/6/8mm). Utilizzabile con e senza filo, questo rasoio è poi completamente impermeabile ed è dotato di testina removibile e lavabile direttamente sotto l'acqua. Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 caricabatterie, 1 pettine, 1 spazzola per la pulizia del rasoio, 1 confezione di lubrificante e 1 manuale di istruzioni.

Scopri di più su Amazon.it

9. Cofanetto Premium Vintage Edition di Wilkinson Sword con Rasoio, Lame, Sapone Schiuma da Barba e Pennello

Il cofanetto Premium Vintage Edition di Wilkinson Sword è un kit completo di tutti i must-have tipici dei barber shop old style per la cura della barba ed ideale per i nostalgici della rasatura tradizionale. Al suo interno troverai: il rasoio Premium Classic Vintage Edition, facile da pulire e dotato di lama a doppio taglio priva di componenti plastiche, manico in acciaio inossidabile e apertura a farfalla, per inserire e rimuovere facilmente le lame; un blister da 5 lame a doppio taglio di ricambio, che offrono una rasatura precisa e confortevole, un pennello da barba realizzato con setole pure e una confezione di sapone da barba ricco e cremoso, che assicura una rasatura ultra morbida.

Scopri di più su Amazon.it

10. Rasoio elettrico da uomo Teamyo 4 in 1

Il rasoio elettrico di Teamyo si caratterizza per la testina rotante 5D flottante, con lama in acciaio di alta qualità, che si adatta perfettamente ai contorni del viso e garantisce una rasatura impeccabile senza irritazioni. Dall?ottimo rapporto qualità prezzo, questo rasoio poi è dotato di ricarica USB, display a LED intelligente, che mostra la capacità della batteria in tempo reale (90 minuti di autonomia per una ricarica di 2 ore), blocco di sicurezza e motore potente. Inoltre, ha un design ergonomico, è comodo da usare ed è dotato di sistema Wet & Dry IPX7, che lo rende impermeabile e sicuro da lavare anche sotto l?acqua.

Scopri di più su Amazon.it

11. Braun rasoio elettrico regolabarba e tagliacapelli

Il rasoio elettrico regolabarba e tagliacapelli di Braun è dotato di un motore AutoSense che gestisce efficacemente sia la barba spessa che fine e offre 13 lunghezze (da 0,5 a 21 mm) e lame affilate di lunga durata.

Con l'85% di plastica in meno rispetto alla confezione della gamma precedente, l?innovativo motore adattivo di Braun rileva la tua barba 13 volte al secondo e regola la potenza del motore del rifinitore in base al suo spessore, garantendo una rifinitura senza sforzo su qualsiasi tipo di barba. Il motore fornisce una potenza extra esattamente dove è necessario, consentendo ai rifinitori Braun di offrire prestazioni senza precedenti rispetto a tutte le generazioni precedenti di rifinitori Braun.

Inoltre, è dotato di ricarica completa in un?ora e ricarica rapida in cinque minuti, batteria di lunga durata agli ioni di litio e della funzione Wet&Dry, che ti permette di utilizzarlo in sicurezza sotto la doccia oppure di sciacquarlo sotto l?acqua corrente per una facile pulizia.

La confezione include: 1 tagliacapelli uomo, 1 rifinitore naso e orecchie, 1 rifinitore di precisione, 1 testina con rasoio elettrico corpo uomo, 4 pettini da 0,5 a 21 mm, 1 custodia morbida, 1 rasoio Gillette Fusion5 ProGlide con tecnologia Flexball per una rasatura pulita di collo, guance e viso e 1 alimentatore intelligente.

Scopri di più su Amazon.it

12. Rasoio a mano libera Gillette Fusion con 6 lamette da barba

Il rasoio a mano Libera Gillette Fusion ProGlide è dotato di 5 lame anti-attrito che offrono una rasatura profonda e duratura, catturando praticamente ogni pelo senza sforzo e raggiungendo anche le aree più difficili. La tecnologia FlexBall si adatta ai contorni del tuo viso per una rasatura accurata, mentre le microalette distendono e lisciano delicatamente la pelle per una rasatura profonda.

Inoltre, è dotato di una striscia lubrificante Lubrastrip avanzata, di un manico ergonomico e di rifinitore di precisione.

Scopri di più su Amazon.it

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!