Apple Watch Series 8 oggi in offerta su Amazon.it

Apple Watch Series 8 è oggi in offerta su Amazon in diverse varianti ed in varie colorazioni. Tra le varie promozioni, vi segnaliamo il modello di Apple Watch Series 8 (GPS, 41 mm) con cassa in alluminio color mezzanotte e cinturino Sport color mezzanotte a 429 euro, con uno sconto del 16%.

Inoltre Amazon offre la possibilità di acquistare il servizio AppleCare+ (2 anni) a 99 euro e vari accessori originali per tutte le esigenze.

Apple Watch è venduto e spedito direttamente da Amazon, con spedizione veloce per gli utenti Prime. Apple Watch 8 acquistabile anche a rate.

Tra le numerose funzionalità di questo smartwatch ricordiamo la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, le notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare e le funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, "SOS emergenze" e “Rilevamento incidenti”. Non dimentichiamo la completa App dedicata agli allenamenti e la buona autonomia.

Inoltre Apple Watch utilizza i segnali dell’accelerometro e del sensore di frequenza cardiaca per produrre una stima di quando l'utente è in fase di sonno REM, sonno leggero o sonno profondo.

Citiamo anche l'app Bussola e la funzione “Torna sui tuoi passi” che utilizza i dati del GPS per creare un percorso che mostra gli spostamenti dell’utente; funzione, ovviamente, utile se si perde l’orientamento e se si ha la necessità di ripercorrere i propri passi.

Infine l’avanzato display Retina OLED, always-on, di Apple Watch Series 8, luminoso e resistente.

