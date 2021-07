Casa pulita con l’aspirapolvere ciclonico Hoover scontato del 60%

Scegliere l’aspirapolvere è sempre più difficile, molto dipende dalle esigenze personali e dal tempo a disposizione. Negli ultimi anni si è diffuso l’aspirapolvere ciclonico, diventato insostituibile in molte case perché non utilizza il sacchetto. Il vantaggio sta nell’avere un elettrodomestico che permette di risparmiare, perché non si ha bisogno di questi accessori spesso costosi e difficili da reperire.

Tra i modelli che permettono di avere casa pulita ad un costo contenuto, c’è l’aspirapolvere multi ciclonico Khross della Hoover in offerta su Amazon con uno sconto del 60%

Il suo funzionamento è semplice, ma assicura risultati impeccabili! La tecnologia multi ciclonica, separa lo sporco raccolto, come acari o residui organici, dall’aria, con l’aiuto di una forza centrifuga generata all’interno della cassetta. L’elica, ha la funzione di creare un ciclone di aria, facendo accumulare solo lo sporco e non l’aria riducendo al minimo la manutenzione del filtro.

Quest’ultimo, è il modello Epa lavabile per ridurre al minimo la riemissione di polvere in casa, ideale per chi soffre di allergie, perché con l'aspirapolvere viene reimmessa nella stanza aria pulita e senza la presenza di germi o batteri.

L’aspirapolvere ciclonico è adatto ad ogni superficie perché dotato di numerosi accessori come:

Spazzola per parquet : ideale per le superfici delicate, rispetta il rivestimento per un risultato pulito e senza graffi

: ideale per le superfici delicate, rispetta il rivestimento per un risultato pulito e senza graffi Spazzola all floor : pensata per chi ha poco tempo, permette di pulire sia i pavimenti che i tappeti premendo un semplice bottone sulla spazzola

: pensata per chi ha poco tempo, permette di pulire sia i pavimenti che i tappeti premendo un semplice bottone sulla spazzola Bocchetta 2 in 1: questo accessorio dotato anche di pennello consente di eliminare la polvere anche negli angoli più difficili e di spolverare ogni superficie della casa

Quando avrete finito di pulire, svuotare il contenitore

Khross sarà semplice e veloce, perché oltre ad essere capiente, basta premere un semplice tasto e vi libererete dei residui senza entrare in contatto con lo sporco.