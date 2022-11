Black Friday Amazon: le migliori offerte sui giochi per PlayStation 5

Dal Black Friday di Amazon arrivano ottime promozioni dedicate al mondo dei videogiochi. In offerta anche tanti videogames per la console Sony PlayStation 5. Titoli di vario genere, scontati fino al 63%, come il recente Fifa 23 ed il famoso Gran Turismo 7.

Di seguito una rassegna delle migliori offerte disponibili. I prezzi dei prodotti in offerta potrebbero subire variazioni.

Fifa 23 a 54 euro (sconto 31%)

God of War: Ragnarok a 69 euro (sconto 14%)

Gran Turismo 7 a 49 euro (sconto 38%)

Spider-Man Miles Morales a 29 euro (sconto 51%)

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri a 18 euro (sconto 63%)

Horizon: Forbidden West a 49 euro (sconto 38%)

Ratchet & Clank: Rift Apart a 38 euro (sconto 52%)

