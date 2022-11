Settimana del Black Friday Amazon: le migliori offerte su cellulari, tablet e smartwatch

Il Black Friday di Amazon inizia oggi con tante promozioni dedicate al mondo della tecnologia. In offerta anche vari cellulari, smartwatch e samrtphone di noti brand come Samsung e Xiaomi.

Prodotti per tutte le tasche e per tutte le esigenze, scontati fino al 40%.

Samsung Galaxy A33 5G a 249 euro (sconto 36%)

Da Samsung arriva anche l?interessante A33 in promozione a 249 euro, con uno sconto del 36%. Smartphone 5G che vanta un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+. Ricordiamo anche il comparto fotografico con sensore principale da 40 MP e la resistenza ad acqua e polvere.

Samsung Galaxy A53 5G a 319 euro (sconto 32%)

Sempre da Samsung arriva il modello A53 in promozione a 319 euro, scontato del 32%. Cellulare con display AMOLED da 6,5 pollici, fotocamera da 64 MP, memoria da 128 GB e batteria da 5.000 mAh.

Samsung Galaxy S22 a 669 euro (sconto 24%)

In offerta anche il Samsung Galaxy S22 standard proposto a 669 euro e scontato del 24%. Smartphone con schermo AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Ricordiamo anche la fotocamera principale da 50 MP e la memoria da 128 GB.

Samsung Galaxy S22 Ultra a 999 euro (sconto 27%)

Proseguiamo la nostra rassegna con il Samsung Galaxy S22 Ultra in offerta a 999 euro, con uno sconto del 27%. Smartphone completo e dalle elevatissime prestazioni, dotato anche di pennino per disegnare e prendere appunti. Non dimentichiamo l?ampio display AMOLED da 6,8 pollici e la fotocamera da ben 108 MP.

Nothing Phone (1) a 399 euro (sconto 20%)

Passiamo all'originale Nothing Phone (1) in offerta oggi a 399 euro, con uno sconto del 20%. Cellulare dotato di retro trasparente con led integrati, spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 778G+. Ricordiamo, inoltre, la fotocamera principale da 50 MP, lo schermo OLED da 6,5 pollici e il sistema operativo Android 12 stock.

Oppo Reno8 a 449 euro (sconto 17%)

Passiamo a Oppo che propone il Reno8 in offerta a 449 euro, con uno sconto del 17%. Cellulare con display da 6,4 pollici AMOLED, fotocamera principale da 50 MP e selfie camera da 32 MP. Non dimetichiamo la memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Google Pixel 6a a 349 euro (sconto 24%)

Da Google il Pixel 6a in offerta a 349 euro, scontato del 24%. Smartphone con un avanzato comparto fotografico, display da 6,1 pollici OLED Full HD+ e 128 GB di memoria.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro a 279 euro (sconto 30%)

Da Xiaomi arriva il Redmi Note 11 Pro in offerta a 279 euro, con uno sconto del 30%. Smartphone con schermo AMOLED da 6,67 pollici Full HD+ a 120 Hz e processore Qualcomm Snapdragon 695 affiancato da 8 GB di Ram e da 128 GB di memoria. Non dimentichiamo la fotocamera principale da 108 MP e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida.

Xiaomi 12 a 599 euro (sconto 25%)

Proseguiamo la nostra rassegna con lo Xiaomi 12 in offerta a 599 euro, scontato del 25%. Smartphone dalle elevate prestazioni grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Citiamo anche la camera principale da 50 MP e lo schermo AMOLED da 6,28 pollici.

realme 9 Pro a 230 euro (sconto 30%)

Proseguiamo la nostra rassegna con il realme 9 acquistabile in offerta a 230 euro, scontato del 30%. Cellulare con processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, display da 6,6 pollici, fotocamera da 64 MP e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida.

Apple Watch Ultra a 889 euro (sconto 11%)

Da Apple il nuovo e super resistente Apple Watch Ultra in promozione a 889 euro, scontato dell'11%. Smartwatch in versione GPS + Cellular, con cassa da 49mm in titanio e cinturino Alpine Loop verde.

Samsung Galaxy Watch5 Pro a 296 euro (sconto 41%)

Nella nostra rassegna anche il Galaxy Watch5 Pro in offerta a 296 euro, con uno sconto del 41%. Smartwatch con GPS e rilevamento di battito cardiaco e pressione sanguigna. Supporta 90 tipologie di allenamenti ed il monitoraggio del sonno.

Xiaomi Smart Band 7 a 47 euro (sconto 20%)

Da Xiaomi arriva anche la Smart Band 7 in offerta a 47 euro, con uno sconto del 20%. Fitness tracker in grado di monitorare frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, sonno e altro ancora. Ricordiamo anche l?elevata autonomia, fino a 2 settimane, e lo schermo AMOLED da 1,62 pollici.

Lenovo Tab M10 a 149 euro (sconto 18%)

Nella nostra rassegna anche il tablet Android Lenovo Tab M10 proposto in offerta a 149 euro, scontato del 18%. Tablet con schermo da 10,3 pollici Full HD, processore MediaTek Helio P22T e 64 GB di memoria.

Samsung Galaxy Tab A8 a 228 euro (sconto 28%)

Passiamo al Samsung Galaxy Tab A8 LTE in offerta a 228 euro, scontato del 28%. Tablet con schermo da 10,5 pollici Full HD, 64 GB di memoria e sistema operativo Android 11.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 257 euro (sconto 36%)

Da Samsung arriva anche il tablet Galaxy Tab S6 Lite in offerta a 257 euro, con uno sconto del 36%. Tablet con pennino in dotazione e schermo da 10,4 pollici. Non dimentichiamo la memoria da 64 GB ed il sistema operativo Android 12.

Samsung Galaxy Tab S8+ a 758 euro (sconto 28%)

Nella nostra rassegna anche il super tablet, con pennino, Samsung Galaxy Tab S8+ in offerta a 758 euro, con uno sconto del 28%. Tablet con Android 12 dalle altissime prestazioni, con schermo da ben 12 pollici. Tablet ottimo per disegnare e prendere appunti, con 8 GB di Ram e 256 GB di memoria.

