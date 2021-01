Forno a microonde Samsung in offerta con uno sconto del 35%

Per cucinare tutto quello che vogliamo in poco tempo, impossibile rinunciare al forno a microonde della Samsung in offerta

Cucinare e realizzare piatti sani e gustosi quando si ha poco tempo sembra un’impresa, ma con gli elettrodomestici giusti diventa tutto più semplice e veloce.

In una cucina smart, infatti, non può mancare il forno a microonde della Samsung in offerta con uno sconto del 35%.

L’apparecchio dotato di tecnologia TDS assicura una cottura impeccabile perché le microonde vengono immesse da tre fonti per cuocere il cibo in maniera uniforme.

Perfetto per chi ama una cottura alla griglia, basta azionare la modalità grill e in poco tempo avremo carne o pesce cotti a puntino. Pensato per rispondere ad ogni esigenza, il forno a microonde può scongelare rapidamente diversi alimenti grazie al menù preimpostato da cui scegliere la tipologia di cibo da scongelare per un risultato ottimo in pochi minuti anche quando abbiamo ospiti inattesi.

Se abbiamo poco tempo, ma no vogliamo rinunciare ad una cena gourmet, i programmi automatici ci permettono di cucinare piatti gustosi senza fatica, premendo semplicemente un tasto.

Facile da pulire, l’interno rivestito in smalto ceramico antibatterico e antigraffio privo di angoli permette di rimuovere lo sporco in pochi minuti con un panno in microfibra.

Realizzato con materiali resistenti e di facile manutenzione il design del forno a microonde è elegante ed essenziale si integra in qualsiasi cucina, anche in quelle particolarmente piccole perché richiede poco spazio.