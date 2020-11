Aspirapolvere a traino Hoover in offerta con il 47% di sconto

Con le offerte del Black Friday l’aspirapolvere a traino della Hoover è in offerta con uno sconto del 47%

Avere casa pulita e in ordine e semplice se si hanno a disposizione gli elettrodomestici giusti. L’aspirapolvere permette di eliminare polvere e residui in pochi minuti, poi con le offerte del Black Friday diventa tutto più conveniente.

Su Amazon è possibile acquistare l’aspirapolvere a traino senza sacco della Hoover con uno sconto del 47%

Piccolo di dimensioni e con un design salvaspazio, grazie alla tecnologia ciclonica senza sacco ottimizza il flusso d'aria e permette un elevato grado di separazione della polvere, rendendo possibile una bassa manutenzione del filtro. Semplice da usare grazie al pratico sistema di rilascio della cassetta raccogli polvere, il contenitore si svuota con un solo tocco, evitando qualsiasi contatto con la polvere.

Il tubo telescopico allungabile è completato da una spazzola per tappeti e pavimenti e da un accessorio 2 in1 per pulire facilmente nei punti difficili o rimuovere residui di peli da divani se in casa abbiamo animali domestici.

La pratica maniglia di trasporto permette di spostare l’aspirapolvere a traino senza sacco della Hoover con semplicità da una stanza all’altra.