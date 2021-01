Bucato sempre asciutto con la lavasciuga Candy scontata del 33%

Avere il bucato sempre asciutto anche in inverno è possibile e conveniente con la lavasciuga Candy in offerta

Avere il guardaroba sempre pulito e asciutto è importante e in inverno con le piogge e le temperature basse diventa sempre più difficile soprattutto se abbiamo una famiglia numerosa. Per avere i nostri abiti preferiti sempre a disposizione, possiamo approfittare delle offerte Amazon e acquistare la lavasciuga della Candy con uno sconto del 33%.

Comfort e facilità d’uso sono le caratteristiche principali di questo elettrodomestico smart che grazie alla NFC ci aiuta a migliorare la nostra esperienza di lavaggio direttamente dallo smartphone. Lo Smart Touch ci darà utili consigli sull’utilizzo più efficiente dell’elettrodomestico e guidarci nella risoluzione dei problemi.

Il modello slim è ideale nei bagni di piccole dimensioni, ma conservando allo stesso tempo grandi capacità, la lavasciuga è in grado di lavare e asciugare fino a 6+4 kg di bucato in soli 45 cm di profondità. La soluzione perfetta per non rinunciare all’elettrodomestico anche se non abbiamo lo spazio sufficiente in casa garantendo risultati ottimali e risparmio energetico.

Le lavasciuga di Candy permette di scegliere tra quattro cicli: 14, 30, 44 e 59 minuti per un’efficacia garantita.

La partenza differita ci consente di avere il bucato pronto nel momento giusto e consente di programmare l’avvio del ciclo con un ritardo massimo di 24 ore senza preoccuparsi di togliere il bucato ed evitare il formarsi di cattivi odori. Inoltre, sarà possibile ridurre il consumo energetico avviando la lavasciuga negli orari in cui il costo dell’energia è più conveniente.