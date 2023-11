Offerta anticipata Black Friday: 2 Echo Pop a 34 euro

Arriva su Amazon un’interessante offerta dedicata a Echo Pop: un completo smart speaker con integrato l’avanzato assistente Alexa.

Si tratta di uno smart speaker che si distingue per il suo corpo semisferico, disponibile nei colori Lavanda, Verde Petrolio, Antracite e Bianco Ghiaccio. Scocca personalizzabile in ulteriori 7 colori acquistando le custodie dedicate disponibili su Amazon a 22 euro.

Speaker con un Led colorato sul bordo superiore, superficie frontale rivestita in tessuto e pulsanti e microfoni sul retro. Altoparlante da 1,95” con diffusione frontale e non a 360 gradi, ideale per piccoli ambienti. A bordo, oltre a WiFi e Bluetooth, è anche presente il nuovo standard Matter per il controllo di dispositivi compatibili.

Prodotto, inoltre, attento all’ambiente, realizzato con materiali riciclati. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 99 x 83 x 91 mm ed il peso di 196 grammi.

Offerta anticipata del Black Friday: 2 Echo Pop Antracite a 34,98 euro aggiungendone 2 al carrello ed applicando il codice promozionale ECHOPOP. Inoltre aggiungendo 5 euro è possibile acquistare una presa intelligente Meross o una lampadina smart Philips.

Scopri di più su Amazon