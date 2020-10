Prime Day: la piastra per lisciare e arricciare i capelli BaByliss Smooth e Wave in offerta con il 43% di sconto

Solo per oggi, grazie all'evento del Prime Day, puoi trovare su Amazon la piastra automatica 2 in 1 Smooth e Wave di BaByliss in offerta a 84,99€, con il 43% di sconto.

Smooth e Wave di BaByliss è uno strumento di styling completamente automatico davvero facile da usare, anche per chi non ha grande manualità in fatto di messa in piega, e dotato di una rivoluzionaria tecnologia che ti permette di lisciare i capelli e realizzare onde morbide a lunga durata: i capelli, infatti, vengono automaticamente aspirati attorno al cilindro in ceramica dove vengono tenuti delicatamente e preriscaldati prima dello styling. Seleziona la modalità Wave, per creare ricci decisi o onde morbide a lunga durata, oppure la modalità Smooth, per lisciare senza appiattire e ottenere capelli lisci, lucenti e morbidi.

Ideale da usare sia sui capelli lunghi che su quelli corti, Smooth e Wave di BaByliss è dotata di:

Automatic Styling Technology, una tecnologia brevettata automatica che permette di ottenere ricci definiti in pochi secondi senza fatica;

che permette di ottenere definiti in pochi secondi senza fatica; modalità Wave , per creare onde morbide a lunga durata, e modalità Smooth, per capelli lisci perfetti e luminosi;

, per creare morbide a lunga durata, e modalità per perfetti e luminosi; 3 direzioni del riccio (sinistra, destra e alternato), per realizzare styling strutturati o con un finitura più naturale;

tasti ergonomici;

modalità sleep dopo 20min;

auto-spegnimento di sicurezza;

indicatori LED su entrambi i lati per funzione curl o straight e indicatore luminoso al raggiungimento della temperatura;

cavo girevole a 360° da 2.5m;

3 temperature di riscaldamento (180, 200 e 230°C), per garantire la giusta protezione ad ogni tipo di capello;

ceramic tecnology, per rispettare al 100% la natura del capello e adatto per l'utilizzo anche su capelli fini o delicati;

fini o delicati; funzione ionica, per una finitura ottima senza effetto crespo ;

; tappetino termo-resistente;

3 anni di garanzia, con sostituzione gratuita del prodotto in caso di guasto.

BaByliss C2000E Smooth and Wave, l'arricciacapelli automatico con funzione liscio e riccio è in offerta su Amazon solo per oggi: approfittane subito!