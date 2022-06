Ventilatori: 5 modelli in offerta per affrontare il caldo

Afa e caldo contraddistinguono la stagione estiva, per abbassare le temperature, il ventilatore diventa l’elettrodomestico irrinunciabile.

Pensato per creare un clima gradevole in casa o in ufficio, deve essere in grado di adattarsi a ogni ambiente.

A torre, a piantana o da terra i modelli sono realizzati per accontentare ogni esigenza, poi se sono scontati diventano un must have dell’estate. Vediamo i ventilatori in offerta su Amazon.

Ventilatore a piantana

Questo ventilatore con sistema oscillante è dotato di un potente motore da 400 watt e può essere regolato in altezza da un minimo di 105 a un massimo di 130 cm per adattarsi a qualsiasi ambiente e necessità grazie al tubo telescopico. Pensato per affrontare ogni temperatura, ha quattro velocità: bassa, media e bassa. Le 3 lame generano un flusso d'aria potente ma nello stesso tempo silenzioso, perfetto per alleviare il caldo estivo. Stanze grandi o piccole potranno essere raffreddate attraverso l’oscillazione automatica da sinistra a destra di 80°. La base con piedistallo ha una forma ad arco che stabilizza l'apparecchio, inoltre, la griglia di sicurezza “Safe Kids”, è pensata per utilizzare il ventilatore anche in presenza dei bambini.

Ventilatore a torre

L’elegante ventilatore a colonna total black può ruotare di 80° ed è dotato 3 livelli di potenza più una funzione simulata che riproduce quella della brezza donando una sensazione fresca degli ambienti interni. Per poterlo controllare comodamente seduti sul divano, il modello è completato da un telecomando che può essere conservato comodamente all’interno dell’alloggiamento. Facile da spostare in ogni angolo della stanza attraverso la maniglia inclusa, l'apparecchio è estremamente silenzioso e può essere utilizzato anche di notte.

Ventilatore da tavolo

Perfetto in ufficio o in casa, il ventilatore può essere poggiato facilmente su ogni tipo di superficie, dal tavolo al pavimento grazie ai piedini antiscivolo. Con il motore da 50 watt potrete avere un flusso d’aria potente e alleviare le lunghe giornate di lavoro, mentre l'oscillazione regolabile da sinistra a destra arriva fino a 80 gradi di copertura, mentre le tre velocità a disposizione permettono di scegliere il flusso d’aria in base alle proprie necessità. Semplice da spostare, ha una comoda maniglia sul retro per sollevarlo e spostarlo con una sola mano.

Ventilatore a piantana con liquido antizanzare

L’estate è caratterizzata dal caldo e dalle zanzare, per vivere al meglio questa stagione senza fastidiose punture, il ventilatore con liquido antizanzare è irrinunciabile. Non c'è bisogno di utilizzare un nuovo flacone ogni giorno, può durare diverse settimane e la sostituzione è semplice e sicura. Il potente flusso d’aria e le 3 impostazioni della velocità consentono di regolare il flusso in base alle proprie necessità, mentre regolando l'orientamento e grazie all'oscillazione automatica, è possibile diffondere l’aria in tutta la stanza. La robusta griglia rinforzata, a prova di bambino è sicura.

Ventilatore a torre con timer

Eleganza ed efficienza tecnologica sono le caratteristiche di questo ventilatore a torre. Il modello alto un metro e con una struttura ultraleggera può essere sistemato in ogni angolo della casa. La griglia lunga il 15% in più, diffonde uniformemente l’aria dal basso verso l’alto. Il timer digitale fino a 8 ore è dotato di 4 impostazioni: 1, 2, 4 o 8 ore, trascorso il tempo si arresta automaticamente. Per avere l’ambiente sempre alla stessa temperatura, la velocità si regola automaticamente in base ai gradi presenti nella camera. Grazie allo spegnimento automatico dopo 12 ore il ventilatore assicura il risparmio in bolletta.

