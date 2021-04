Allenarsi da casa dopo le vacanze di Pasqua? Ora è possibile con Fitprime TV

Tantissimi corsi on demand per tornare in forma a prezzi scontati fino al 45% grazie a ShopToday

Spesso e per diversi motivi tendiamo a mettere da parte l’attività fisica. Che sia per lo scarso tempo a disposizione, per la mancanza delle giuste attrezzature, per la carente motivazione, o per via delle festività, l’esercizio quotidiano non sempre rappresenta per tutti un’esigenza da soddisfare.

Favorire le occasioni di moto alzandosi, ad esempio, ogni ora o preferire le scale all’ascensore, sono solo alcune delle buone abitudini che fanno bene al nostro corpo anche se non sono sufficienti per chi punta ad avere un fisico tonico e forte soprattutto in previsione dell’estate.

A questo proposito, lo sport rappresenta una delle migliori abitudini che giovano alla nostra salute psicofisica ed anche quando non si hanno a disposizione attrezzi specifici per il fitness, si può sempre fare movimento ricorrendo ad allenamenti a corpo libero.

Come? Grazie all’offerta di Shop Today è possibile ricominciare ad allenarsi dopo le vacanze e comodamente da casa con migliaia di lezioni on demand di yoga, tonificazione, pilates, cardio e meditazione di Fitprime TV, risparmiando il 45%.

Non solo allenamenti on demand ma anche lezioni live tenute dai migliori trainer d’Italia accuratamente selezionati da Fitprime TV, per tenersi in forma in compagnia di tutta la Community ed avere un appuntamento fisso con il proprio benessere.

Perché dovresti ricominciare ad allenarti?

Un periodo di stop prolungato comporta il “detraining”, una riduzione graduale della massa muscolare accompagnata da una diminuzione della forza e della resistenza. Il “detraining” comincia a produrre effetti significativi tra la seconda e la terza settimana di stop.

Ecco quindi che ricominciare subito a fare movimento diventa la soluzione migliore per evitare la perdita eccessiva di massa muscolare. Ma nello specifico, quali sono i benefici che possiamo ottenere grazie all’esercizio fisico e perché è così importante cominciare?

1. Incremento della forza muscolare

Un allenamento equilibrato e costante permette di aumentare la massa muscolare e la densità ossea, permettendo al corpo di sostenere correttamente le articolazioni e migliorare notevolmente la postura, con vantaggi immediati e duraturi per tutto l’apparato muscolo-scheletrico.

2. Favorisce la perdita di peso e l’accelerazione del metabolismo

L’esercizio fisico permette di incrementare il dispendio calorico e di bruciare molte calorie, diminuendo così la massa grassa in eccesso. Il consumo delle calorie indotto dal movimento si traduce anche in un’accelerazione del metabolismo, il quale continua a bruciare molte più calorie anche dopo l’allenamento, grazie al meccanismo della post-combustione.

3. Fortifica il sistema immunitario e quello cardiovascolare

Anche il sistema immunitario riesce a rispondere in maniera più reattiva ai segnali dell’organismo, abbassando anche le probabilità di incorrere in patologie degenerative. Inoltre, alcuni sport specifici hanno poi il potere di fortificare notevolmente il sistema cardio-vascolare, potenziando il muscolo del cuore, con benefici significativi che interessano l’intero sistema.

4. Incoraggia il buonumore e la motivazione

Dell’attività fisica non ne giova solo corpo, ma anche la mente. Con lo sport, infatti, si va a stimolare la produzione di endorfine e serotonina, noti anche come “ormoni della felicità”. Infine, l’attività fisica permette di ridurre lo stress e le tensioni accumulate durante la giornata e ci aiuta a riposare meglio, migliorando la qualità del nostro sonno.

Che allenamenti preferire per ricominciare dopo le vacanze?

A casa come in palestra, ci sono tantissimi esercizi e modalità di allenamento che possono aiutarci a tonificare la muscolatura ed avere un corpo forte e in salute.

L’allenamento giusto in assoluto per tutti non esiste: bisogna sempre tener conto delle proprie caratteristiche personali. È quindi importante individuare quali sono gli esercizi migliori da includere nella propria routine, ma anche (e soprattutto) capire come eseguirli nel modo giusto.

Riprendi a fare attività fisica cominciando con attività leggere e a basso impatto come delle camminate a passo svelto, alternandole anche ad attività mirate al risveglio muscolare, come la ginnastica posturale, il pilates o lo yoga.

Il passaggio ad altri tipi di workout dovrebbe avvenire in modo graduale, partendo da allenamenti di tonificazione leggeri, per poi aumentare pian piano l’intensità con attività diverse come l’HIT, un allenamento caratterizzato dallo svolgimento di esercizi intensi ma brevi, alternati da periodi di recupero attivo o passivo.

Altri allenamenti che aiutano a tenerci in forma senza ricorrere all’uso di alcuna attrezzatura sono il jogging, il running e lo stretching. È infine importante ricordarsi che qualsiasi routine di allenamento deve prevedere sempre un riscaldamento iniziale ed un momento di defaticamento finale, per favorire una migliore resa dei muscoli ed abbassare le probabilità di infortuni.

Quando e quanto allenarsi?

Allenarsi con la giusta frequenza è necessario per evitare di trovarsi in una situazione di sovrallenamento, una condizione che si verifica spesso tra gli atleti che sottopongono il corpo ad uno sforzo eccessivo costante e duraturo, senza dedicare il giusto tempo al riposo.

Per questo una frequenza indicativa ideale si assesta tra le 2 e le 5 sessioni settimanali e varia sempre in considerazione delle proprie caratteristiche personali.

Se non sai da dove partire, approfitta dei corsi on demand di Fitprime TV. Si tratta di percorsi guidati che spaziano dallo yoga alla tonificazione e che si adattano al tuo livello di allenamento (principiante, intermedio o avanzato) e al tempo che hai a disposizione.

Vorresti allenarti velocemente? Prova i fast workout, lezioni dai 5 ai 15 minuti che ti aiuteranno a tonificare tutto il corpo in poco tempo al giorno!

Vorresti imparare a fare la verticale oppure avvicinarti allo yoga? Prova i corsi di Vinyasa, Hatha, Kundalini e molti altri stili, partendo dalle basi.

Vorresti rilassare la tua mente? Prova il corso di meditazione per imparare a gestire le emozioni e ritrovare se stessi.

Scegli ciò che più preferisci e torna in forma anche se parti da zero. Risparmia fino al 45% sul tuo abbonamento grazie alla collaborazione tra ShopToday e Fitprime TV!