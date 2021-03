Il tappetino da fitness, ad ognuno il suo

Potrebbe sembrare un attrezzo inutile e superfluo, ma in realtà il tappetino fitness è uno strumento importantissimo per molte discipline. Abbiamo quindi selezionato per voi 10 diversi modelli, accessibili a tutti e utili per le varie attività

ll tappetino da fitness è uno strumento indispensabile per tutti coloro che amano tenersi in forma: le discipline che richiedono il suo utilizzo sono tantissime, dallo yoga al pilates, passando per tutti i tipi di ginnastica dolce, lo stretching, l'aerobica e altro ancora. Vediamo quindi le caratteristiche dei tappetini da fitness, come scegliere il più adatto alle proprie necessità e i migliori modelli da acquistare on line.

Tappetino Pieghevole da Ginnastica

Questo tappetino fitness ribaltabile universale prodotto da CCLIFE è il compagno ideale per il vostro allenamento in casa, in palestra oppure per la ginnastica dei bambini. Disponibile in 5 diversi colori e foderato con resistente similpelle, ha un'imbottitura in gomma piuma ad alta densità, soffice e delicata sulle articolazioni (spessore 5 cm), una superficie antiscivolo e, grazie al pratico ribaltamento, è facile e veloce da sistemare; inoltre, la pratica chiusura a velcro tiene unito il tappetino piegato in maniera sicura, in aggiunta ai 2 comodi manici per trasporto. Per evitare possibili infortuni le chiusure lampo sui lati sono ben protette attraverso delle linguette, ed il tappettino risulta comodo anche nelle dimensioni, con massima estensione a circa: 180x80x5cm e la dimensione piegata di circa: 120x45x20cm per un peso di 3 kg.

Pro:

spessore di 5 cm, dona un ottimo sostegno;

materiali di qualità, leggero e maneggevole.

Contro:

leggermente ingombrante.

Tappetino antiscivolo e resistente con cinghia per il trasporto

Il tappetino marcato Toplus è perfetto per praticare yoga, pilates, fitness e ginnastica posturale e, grazie al materiale spesso (dimensioni 183x60x0,6 cm), è particolarmente delicato sulle articolazioni e piacevolmente morbido, offrendo il massimo comfort per ginocchia, gomiti e fianchi. Antiscivolo, resistente ed impermeabile, questo tappetino è realizzato in TPE ecologico, ipoallergenico, atossico e privo di PVC, di metalli pesanti e di ftalati. Inoltre, è facile da pulire e da trasportare, grazie alla cinghia inclusa, ed è coperto da una garanzia di 12 mesi con sostituzione gratuita o rimborso totale.

Pro:

si arrotola e srotola molto facilmente;

comodo, leggero e morbido, dona un ottimo sostegno;

facile da pulire;

ottimo grip, il tappetino aderisce bene al pavimento e non fa scivolare.

Contro:

il tappetino si macchia facilmente a causa del materiale abbastanza assorbente.

Tappeto da fitness a puzzle - set di 18 pezzi

Comodissimo, componibile e modulabile, questo tappeto in stile tatami protegge il pavimento da graffi, colpi, ammaccature, freddo sudore o altri liquidi ed isola la stanza dal rumore. Realizzato con materiale privo di bisfenolo A o ftalati dannosi per la salute, è prodotto in schiuma EVA impermeabile, ecologica, atossica e possiede una superficie antiscivolo che ne fa il prodotto ideale per angoli fitness, da posizionare come base sotto ai tuoi attrezzi per l'allenamento, nella stanza giochi dei bambini o in laboratori, garage, cantine, ecc. Il materiale speciale attutisce colpi e rumori, isola dal calore e dall'umidità oltre ad essere resistente e semplice da pulire con acqua e sapone. Grazie alla struttura a puzzle, il tappetino può essere espanso all'infinito, si adatta alla forma della tua stanza e può essere spostato facilmente. Composto da 18 pezzi, dimensioni pezzo 30 cm x 30 cm x 1 cm + bordi per una superficie totale di circa 182 cm x 92 cm.

Pro:

tappeto robusto, ha un buono spessore e risulta stabile e comodo;

il design ad incastro lo rende molto comodo per ricoprire superfici ampie.

Contro:

prezzo abbastanza alto.

Set con tappetino e cuscino per digitopressione

Questo set di digitopressione è l'ideale per allenarsi e, contemporaneamente, trattare il mal di schiena e la cervicale, ma anche tensione, stress e problemi circolatori. Il set si compone di un tappetino, un cuscino per il collo e una borsa con maniglia per trasportare o riporre comodamente il set; inoltre, il tappetino (dimensioni 67 x 41 x 2 cm) è realizzato con 6210 "punte" di agopressione, che stimolano i punti di pressione nel tuo corpo, come nell'agopuntura, e distribuiscono il tuo peso in modo uniforme, alleviando stress e tensioni muscolari: dedicando solo 20-30 minuti al giorno alla terapia di digitopressione, potrai sperimentare un miglioramento nella qualità del sonno e un rilassamento muscolare profondo. Resistenze e confortevole, il set è realizzato in cotone di alta qualità, mentre le punte sono realizzate in plastica ABS atossica.

Pro:

le punte svolgono un ottimo lavoro di digitopressione, rilassando muscoli e articolazioni;

prezzo conveniente;

stimola la circolazione ed aiuta a combattere i dolori a schiena, collo e spalle, ma può essere usato anche per gambe e piedi.

Contro:

nella versione più grande lo spazio occupato dalle punte è lo stesso della versione più piccola.

Tappetino stampato con inchiostro ad acqua

Il tappetino di Myga è morbido e antiscivolo e di ottima qualità; realizzato in pvc, presenta un'eccellente resistenza allo scivolamento e assorbimento dell'umidità e del sudore, e si caratterizza per la bellissima stampa realizzata con inchiostri a base d' acqua, che non sbiadiscono. Il tappetino viene fornito con una cinghia di trasporto, occupa poco spazio (dimensioni 183 cm x 61 cm x 6 mm di spessore), è molto leggero e può essere piegato in modo compatto e trasportato comodamente grazie alla cinghia inclusa; inoltre, si pulisce facilmente, la stampa è ben realizzata ed accurata ed è disponibile in 2 diverse fantasie.

Pro:

stabile e morbido;

stampa molto bella e perfettamente realizzata;

lo spessore dona un'ottima protezione alle articolazioni.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Tappetino pieghevole in memory foam

Il tappetino di Navaris è realizzato in morbido memory foam e presenta una struttura antiscivolo. Salva spazio (dimensioni da aperto 173x61x0.4cm, dimensioni da piegato 31x26x6cm), leggero (peso 900gr) e pieghevole, questo tappetino fitness è dotato di una confortevole superficie antiscivolo su entrambi i lati, rimane saldo e stabile al pavimento durante l'uso e agevola il mantenimento dell'equilibrio, risultando particolarmente indicato per praticare yoga, pilates e altri tipi di ginnastica. Inoltre, ha uno spessore di 4mm ed è disponibile in tre colori diversi (blu, bordeaux e verde petrolio).

Pro:

compatto e leggero, occupa pochissimo spazio:

antiscivolo e stabile;

prezzo conveniente.

Contro:

appena aperto emana un forte odore di gomma: meglio lasciarlo a prendere aria per qualche ora;

abbastanza sottile, è più comodo se utilizzato con un altro tappetino sotto.

Tappetino fitness imbottito e professionale

Il tappetino di Adidas è un prodotto curato e professionale. La superficie imbottita di 10 mm di spessore ammortizza efficacemente gli urti e gli sforzi di mani, piedi e ginocchia, offrendo una superficie comoda e morbida ma capace di mantenere una connessione a terra stabile e solida, mentre il tessuto interno a "particelle chiuse" impedisce al tappetino di assorbire l'umidità in eccesso, rendendo questo tappetino un accessorio indispensabile per l'allenamento e capace di resistere all'uso intensivo. Infine, è facile da lavare e la cinghia da trasporto integrata rende il tappetino facile da trasportare e da riporre.

Pro:

ottima qualità;

il tappetino resta saldo a terra e di srotola completamente;

le dimensioni ampie regalano grande libertà di movimento;

pulizia facile e veloce;

morbido e resistente, offre un ottimo supporto per schiena e articolazioni.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Tappetino da yoga con stampa bohemien

Un tappetino che si caratterizza per la superficie ruvida antiscivolo, aderente e leggero che fornisce l'ammortizzazione di cui il corpo ha bisogno per migliorare la postura e mantenere efficacemente le posizioni asana. Dal design elegante, questo tappetino da yoga ha una stampa in stile boho perfettamente realizzata, è atossico e privo dei sei ftalati più nocivi, è realizzato in PVC ed è molto comodo e morbido (dimensioni 68 x 61 x 3/4 mm di spessore). Inoltre, con l'acquisto di questo tappetino potrai scaricare gratuitamente un video di allenamento yoga che ti aiuterà ad iniziare la pratica di questa magnifica disciplina.

Pro:

sottile, leggero e comodo;

stampa accurata, bella ed originale.

Contro:

abbastanza scivoloso.

Tappetino fitness alto con tracolla integrata

Disponibile in 7 colori diversi, questo tappetino fitness possiede un'imbottitura extra per proteggere efficacemente le articolazioni e creare una sensazione di comfort sotto i piedi; resistente, sicuro e comodo da usare, è realizzato in NBR (gomma nietrile), ha una cinghia inclusa per il trasporto ed ha uno spessore di ben 12mm (dimensioni 180 x 61cm).

Pro:

comodo e morbido;

più lungo e spesso rispetto alla norma.

Contro:

il tappetino tende a logorarsi nei punti di maggiore pressione;

leggermente scivoloso, è poco adatto ad esercizi dinamici.

Tappetino yoga con linee di allineamento per il corpo

Questo tappetino è l'ideale per la pratica dello yoga, grazie al sistema di allineamento per il corpo presente sulla superficie: aggiunge una linea di posizione per aiutare i principianti a trovare il punto centrale del tappetino e regolare mani e piedi per posizionarli nella posizione corretta. Realizzato in tessuto ecologico, ipoallergenico e delicato sulla pelle (TPE di ottima qualità, atossico, non irritante, privo di PVC, ftalati e di metalli pesanti), questo tappetino fitness può essere riciclato e risulta morbido, resistente ed antiscivolo. Inoltre, grazie al materiale spesso di 0,6 cm, risulta sicuro, delicato sulle articolazioni e piacevolmente morbido.

Pro:

ottimo rapporto qualità prezzo;

molto stabile, grande e di ottima fattura;

morbido e confortevole;

ecologico, può essere riciclato dopo l'utilizzo.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

A cosa serve il tappetino fitness

Si tratta di un supporto utilissimo, sia per chi frequenta le palestre, ma anche per chi ama allenarsi in casa, da utilizzarsi ogni qualvolta si pratichino esercizi a corpo libero in appoggio a terra. Il tappetino da fitness protegge infatti la schiena e le articolazioni, assorbendo gli urti e offrendo un comfort ottimale.

Le caratteristiche del tappetino fitness

Sul mercato sono oggi disponibili un'infinità di modelli, adatti a tutte le tasche. Prima di scegliere il tappetino più adatto a noi, è tuttavia importante informarsi sulle specifiche caratteristiche richieste a seconda dell'uso che ne andremo a fare e della frequenza di allenamento.

Lo spessore

Nello specifico, tra le cose più importanti da valutare quando si sceglie un tappetino c'è sicuramente il suo spessore. Il tappetino da yoga, ad esempio, è molto sottile, dato che la sua funzione consiste più che altro nell'offrire una superficie stabile e antiscivolo. Chi pratica pilates dovrà invece orientarsi su un tappetino di spessore medio, in quanto la maggior parte degli esercizi previsti da questa disciplina si volgono a terra. Stesso discorso vale per il tappetino da stretching, anch'esso fornito della funzione antiscivolo, ma sempre di medio spessore.

In generale, si consiglia di non usare tappetini da yoga per praticare esercizi fitness, poiché essendo molto sottili si corre il rischio di provare dolore in talune posizioni, come quando è necessario mettersi in ginocchio, per esempio.

Diverso discorso va fatto invece per quegli sport che richiedono reale protezione da eventuali urti, come la ginnastica artistica o il karate. In questo caso i tappetini dovranno essere molto più spessi e morbidi, in quanto fondamentali per scongiurare infortuni. Si parla in questo caso di 'tatami', uno strumento che per peso e ingombro non può essere ripiegato e trasportato e che quindi viene solitamente messo a disposizione direttamente dalla palestra presso cui ci si allena.

La lunghezza

Un'altra caratteristica di cui si deve tenere conto è la lunghezza. Oltre a considerare la propria altezza, per scegliere il tappetino fitness giusto è anche importante valutare il tipo di attività che si andrà a fare. In questo senso, se si pratica un'attività sportiva in cui si è spesso a contatto con il pavimento in postura orizzontale e/o allungata si avrà bisogno di un tappetino piuttosto lungo, così da offrire supporto alla persona in tutta la sua lunghezza e da garantire una maggiore igiene, ma anche un certo isolamento dal pavimento, che potrebbe risultare fastidiosamente freddo.

Il materiale

Fondamentale nella scelta del tappetino fitness è anche il materiale con cui è stato realizzato, caratteristica da cui dipendono la sua comodità, l'aderenza, la durabilità e la flessibilità, ma anche la facilità di pulirlo e la sua compatibilità con l'ambiente.

Partendo dal presupposto che un tappetino con superficie liscia è più facile da pulire e non assorbe il sudore, risultando quindi più scivoloso in caso di sport in cui si suda molto, mentre uno a celle aperte assorbe meglio il sudore e non fa scivolare, i materiali più utilizzati per i tappetini fitness sono: