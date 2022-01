Su Amazon arrivano gli abbonamenti nelle migliori palestre d’Italia

Quando i giorni delle vacanze natalizie sono ormai un pensiero lontano, rimane indelebile il ricordo delle prelibatezze e delle specialità culinarie assaggiate e assaporate fino in fondo. E se tutto questo crea ancora l'acquolina in bocca, sicuramente mette di fronte alla realtà di dover pensare ai buoni propositi per il 2022 e iniziare a vivere il nuovo anno con il piede giusto, tornando in forma con pochi semplici accorgimenti.

Su Amazon.it sono disponibili infatti tantissimi prodotti che saranno d'aiuto per riuscire nell'intento di un'azione detox da dedicare a sé stessi nei giorni post vacanze natalizie, per rilassare e depurare mente e corpo, ma anche per rivitalizzare l'organismo tornando in forma con sessioni sportive ad hoc.

Per aiutarci a tornare in forma dopo le vacanze e prepararci al meglio all'arrivo della bella stagione, infatti, Amazon ha attivato lo store Iscriviti in Palestra, che ci permette di acquistare in modo facile e veloce gli abbonamenti dei centri fitness più famosi con sedi in tutta Italia.

Come funziona

Nello store Iscriviti in Palestra è possibile scegliere tra diversi pacchetti abbonamento da sfruttare nelle palestre e nei centri fitness più famosi del territorio nazionale.

Virgin Active, Barry's Milan, Buddyfit, FitActive mettono a disposizione dei pacchetti vantaggiosi con formule flessibili, senza costi aggiuntivi di attivazione, da poter utilizzare in qualsiasi centro sul territorio nazionale, a seconda delle proprie esigenze.

Gli abbonamenti alle palestre

Vediamo ora nello specifico quali sono gli abbonamenti disponibili nello store Iscriviti in Palestra.

Buddyfit - Gift Card Digitale

Buddyfit è la prima app che consente a tutti di allenarsi da casa per stare in salute, alleviare lo stress e divertirsi comodamente. Con oltre 600 classi al mese, dai circuiti cardio fino agli allenamenti più strong, dallo yoga ai tabata, troverai ogni giorno allenamenti per ogni gusto. Inoltre, è possibile allenarsi in diretta, con più di 500 live in diretta streaming al mese, o in Replay per 48 ore e partecipare alle masterclass organizzare con personaggi del mondo sportivo.

Compatibile con smartphone, ipad, chrome cast e app TV android, la Gift Card Buddyfit è disponibile in due versioni: 12 mesi e 6 mesi.

L'abbonamento palestra di 12 mesi di Buddyfit è in offerta a 49,90? con il 17% di sconto solo per pochi giorni: approfittane subito!

FitActive - Abbonamento in Palestra

FitActive nasce nel 2007 e ad oggi, con oltre 80 Club attivi in tutta Italia, è il gruppo numero 1 per strutture aperte. FitActive ti permette l'accesso illimitato 24/7, con oltre 40 ore settimanali di corsi di gruppo, senza limiti di frequenza e senza limiti di permanenza usufruendo di Sala fitness con attrezzatura di ultima generazione e tantissimi servizi aggiuntivi, tra cui lampade abbronzanti e bevande energetiche illimitate. Inoltre, per aiutarti nel tuo percorso fitness, FitActive ti regala il primo allenamento con un Personal Trainer, che ti mostrerà in modo professionale gli esercizi più adatti per realizzare i tuoi traguardi, la prima analisi della massa corporea con la quale potrai identificare i tuoi obiettivi e la prima visita osteopatica, durante la quali potrai conoscere al meglio il tuo corpo. E non è finita qui! Con il tuo abbonamento palestra è possibile accedere agli oltre 80 Club FitActive attivi in tutta Italia e che apriranno in futuro. L'abbonamento palestra FitActive è disponibile nelle versioni mensile e annuale. Scoprilo su Amazon.it

Virgin Active Italia - Abbonamento One Month

Il one month collection è un abbonamento palestra che dà diritto ad accedere per un massimo di 10 giorni nell'arco di 30 giorni dall'attivazione in tutti i club Virgin Active in Italia e a tutti i servizi offerti dal club di sottoscrizione (zona fitness, zona cardio fitness, corsi, area relax, piscina e parcheggio gratuito ove previsto).

La sottoscrizione può essere soggetta a restrizioni e requisiti di età minima come stabilito nei termini di abbonamento del Club e non prevede nessun costo aggiuntivo di attivazione.

Scoprilo su Amazon.it

Virgin Active Italia - Abbonamento Digitale semestrale Virgin Active Revolution

Allenati dove e quando vuoi con Revolution, l'esperienza di allenamento digitale firmata Virgin Active! Come al club ma direttamente a casa tua, Virgin Active Revolution ti permette di vivere un'esperienza unica con i migliori Live Trainer, assicurandoti tecnica, performance e la qualità dei workout Virgin Active.

Compatibile anche con Chromecast e AirPlay, per trasmettere e visualizzare comodamente sulla tua TV il video della tua classe preferita, Virgin Active Revolution comprende più di 2500 video on demand, 80 nuovi contenuti ogni settimana, di cui 20 in diretta, 7 categorie di allenamento e 5 Lingue disponibili (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo).

Barry's Milan Classes