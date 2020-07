Chipolo One: un utile accessorio per non perdere gli oggetti più importanti

È impossibile quantificare gli oggetti che ogni anno le persone dimenticano al bar, sul taxi, in treno, in ufficio, ovunque. Basti pensare che, tra i pochi dati certi, il solo Comune di Bologna riceve circa 10.000 oggetti smarriti all’anno.

Più semplice, invece, è fare una classifica degli oggetti più smarriti e capire quale sia il periodo dell’anno più gettonato per dimenticarseli da qualche parte. In quest’ultimo caso, parliamo ovviamente dell’estate: aumentano gli spostamenti, ci si veste leggeri, si vive di più all’aria aperta ed è molto più semplice dimenticarsi le chiavi, il portafoglio o la borsa ovunque. Anche in casa: sarà senz’altro meno grave rispetto a perdere le chiavi sul pullman, ma uscire di casa senza significa – molto semplicemente – rimanere poi chiusi fuori.

Per i più smemorati, ecco il Chipolo One.

Chipolo One è un piccolo tracker Bluetooth con batteria incorporata, leggero e colorato, che si può attaccare a qualsiasi cosa e permette, appunto, di non perderla o di lasciarla a casa inavvertitamente.

Il tracker, che viene attaccato fisicamente all’oggetto, è connesso allo smartphone via Bluetooth e viene monitorato dall’apposita app: se non si trovano le chiavi (o la borsa, il portafoglio…) lo smartphone fa suonare il tracker, che a sua volta risponde con una suoneria incorporata da 120 dB attirando immediatamente l’attenzione. Un’altra possibilità, utile nel caso in cui ci sia il fondato rischio di aver perso l’oggetto attaccato a Chipolo One, è quella di tracciare la sua posizione sulla base delle ultime comunicazioni tra il tracker e lo smartphone. Inoltre, è previsto un sistema di alert e notifiche che si attivano quando c’è troppa distanza tra la persona (cioè il suo smartphone) e l’oggetto cui è fisicamente attaccato Chipolo One: è il tipico caso di quando ci si dimentica le chiavi o il portafoglio a casa. E cosa accade, infine, se ad essere smarrito è lo smartphone? Basta toccare Chipolo One per farlo suonare e ritrovarlo immediatamente.

Tra le sue caratteristiche degne di menzione, la batteria sostituibile con un’autonomia di 2 anni e la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Chipolo One è distribuito in Italia da HInnovation by Nital ed è disponibile in sei colori: giallo, verde, blu, rosso, nero e bianco al prezzo al pubblico di 25 euro.

