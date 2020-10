Auricolari senza fili: i migliori modelli low cost

Siete appassionati di musica, ma avete solo un piccolo budget? Ecco la nostra classifica delle migliori cuffie Bluetooth in-ear low cost.

Modelli senza fili per tutte le tasche, dalle caratteristiche tecniche complete e dal design raffinato. Soluzioni anche “total wireless”, dalla buona autonomia e dotate di microfono per la gestione delle chiamate da smartphone.

Auricolari comodi da indossare e che possono essere utilizzati anche durante le attività sportive grazie alla resistenza al sudore.

Auricolari Bluetooth: guida all’acquisto

In fase di acquisto di una coppia di auricolari Bluetooth è importante valutare diverse caratteristiche tecniche. Innanzitutto è consigliabile scegliere modelli dotati di codec AAC e aptX che consentono un‘ottima trasmissione del segnale audio dallo smartphone alle cuffie. Il primo codec è utilizzato dai cellulari Apple, mentre il secondo è ormai presente su numerosi smartphone Android anche di fascia media.

Per quanto riguarda le caratteristiche audio ricordiamo in particolare la risposta in frequenza; un parametro che indica l’intervallo di frequenze coperto dagli auricolari. La maggior parte delle cuffie low cost in commercio coprono un intervallo da 20 a 20.000 Hz, la gamma di frequenze percepite dall’orecchio umano.

Consigliamo inoltre l’acquisto di prodotti resistenti ai liquidi, che non temono quindi sudore e pioggia. Cuffie che dovrebbero sempre essere accompagnate da gommini per gli auricolari di varie misure, capaci di adattarsi all’orecchio di ogni utente.

Non dimentichiamo l’autonomia, di almeno 7-8 ore, e il modulo Bluetooth nell’ultima versione 5 che vanta un raggio d’azione di circa 10 metri.

Suggeriamo, inoltre, l’acquisto di modelli dotati di funzione di soppressione del rumore. Funzionalità presente nelle chiamate anche su molti modelli economici e durante l’ascolto della musica nelle cuffie di fascia medio-alta.

Infine consigliamo di scegliere cuffie piccole e leggere, più comode da indossare, e dotate di pulsanti fisici per il controllo di musica e chiamate.

1. Soundcore Life P2: fino a 40 ore di riproduzione

Iniziamo la nostra rassegna con le Soundcore Life P2: auricolari Bluetooth completamente senza fili che vantano fino a 40 ore di autonomia. Cuffie dotate di 4 microfoni e tecnologia di soppressione del rumore durante le chiamate. Non dimentichiamo l'esclusiva tecnologia proprietaria BassUp che incrementa la resa delle basse frequenze e la resistenza ai liquidi, con certificazione IPX7.

Scopri di più su Amazon a 49 euro

2. Hoscam: completamente senza fili e con Bluetooth 5

Proseguiamo la nostra rassegna con le cuffie total wireless di Hoscam dotate di Bluetooth nella più recente versione 5. Cuffie accompagnate da una custodia di ricarica con batteria integrata da 380 mAh in grado di garantire fino a 15 ore di autonomia. Auricolari leggeri, con un peso di 4,6 grammi che si attivano automaticamente appena tolti dalla custodia.

Scopri di più su Amazon a 29 euro

3. Aukey EP-T21: comodi controlli touch

Da Aukey le Ep-T21, cuffie total wireless, low cost, con Bluetooth 5. Auricolari con un'autonomia fino a 25 ore, sfruttando la custodia di ricarica, dotati anche di pratici comandi touch laterali per la gestione di musica e chiamate. Non dimentichiamo la resistenza ai liquidi, con certificazione IPX4.

Scopri di più su Amazon a 29 euro

4. Bluedio: raffinato design

Nella nostra guida dedicata ai migliori auricolari low cost troviamo anche il modello di Bluedio. Cuffie dal raffinato design con Bluetooth 5.0 e autonomia fino a 20 ore. Un modello dotato anche di sensore di posizione: basta estrarre dall'orecchio anche un solo auricolare per bloccare la riproduzione della musica.

Scopri di più su Amazon a 19 euro

5. Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic: comode e leggere

Passiamo alle Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic, cuffie senza fili comode e leggere, con un peso di soli 4,1 grammi. Auricolari dotati di Bluetooth 5.0, con un'autonomia fino a 12 ore. Non manca, infine, un pratico comando laterale per la gestione di musica e chiamate.

Scopri di più su Amazon a 22 euro

6. Yobola: buona ergonomia

Proseguiamo con gli auricolari sempre total wireless di Yobola, con custodia di ricarica in grado di garantire un'autonomia di 24 ore. Auricolari dotati di Bluetooth 5, dalla buona ergonomia e con un peso di soli 4 grammi.

Scopri di più su Amazon a 19 euro

7. TaoTronics: super leggere

Da TaoTronics un modello di auricolari Bluetooth dal peso decisamente contenuto, pari a soli 15 grammi. Cuffie resistenti ai liquidi e con certificazione IPX6. Ricordiamo, infine, l'autonomia fino a 8 ore ed il sistema di soppressione del rumore integrato.

Scopri di più su Amazon a 27 euro

8. Mpow Swift: con codec aptX

Le Mpow Swift sono cuffie in-ear davvero economiche e dal design tradizionale, dotate di codec aptX. Questi auricolari possono inoltre vantare una buona autonomia dichiarata, pari a circa sette ore, un peso ridotto ed una tecnologia per la cancellazione del rumore. Utile, infine, il pulsante multifunzione che consente una semplice gestione delle tracce musicali e delle chiamate.

Scopri di più su Amazon a 21 euro

9. Aukey Latitude: equalizzatore integrato

Le Aukey Latitude sono auricolari in-ear con codec aptX e tecnologia CVC 6.0 per la riduzione del rumore con doppio microfono. Leggere e comode da indossare anche per periodi prolungati, queste cuffie sono dotate di certificazione di impermeabilità IPX4 che le rende in grado di resistere al sudore e alla pioggia. Questi auricolari si distinguono dalla concorrenza per la presenza di un equalizzatore integrato con tre impostazioni disponibili. Non manca infine nella confezione un utile sacchetto per il trasporto, assente invece una custodia rigida.

Scopri di più su Amazon a 25 euro

10. Lifebee: completamente senza fili ed impermeabili

Concludiamo la nostra rassegna dei migliori auricolari Bluetooth economici con il modello di Lifebee. Auricolari completamente senza fili dotati di Bluetooth 5, impermeabili e con certificazione IPX5. Un prodotto di facile utilizzo, dotato di custodia di ricarica e autonomia fino a 15 ore.

Scopri di più su Amazon a 25 euro