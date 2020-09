Recensione Tronsmart Apollo Bold: auricolari senza fili con soppressione dei rumori ambientali

Continua il nostro viaggio nel mondo degli auricolari completamente senza fili e dopo la recensione delle Soundcore Spirit Dot 2 proviamo oggi le Tronsmart Apollo Bold.

Auricolari Bluetooth 5 dalle complete funzionalità, con soppressione attiva dei rumori ambientali, supporto al codec aptX ed elevata autonomia.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Tronsmart Apollo Bold.

Tronsmart Apollo Bold: design e caratteristiche tecniche

Le Apollo Bold si presentano con un design elegante ed una buona qualità costruttiva; ricordiamo in particolare la struttura esterna dalla forma circolare, con bordo di color bronzo, che ospita un comando soft touch per la gestione della musica, del volume, delle chiamate, del sistema di riduzione dei rumori e per l’attivazione dell'assistente vocale.

Cuffie accompagnate da una custodia di ricarica con batteria da 500 mAh e porta USB Type-C. Custodia dalla forma circolare, di discreta qualità e con dimensioni abbastanza generose.

Non dimentichiamo la confezione che include anche un pratico sacchetto morbido per il trasporto delle cuffie e tre gommini di diverse taglie per gli auricolari.

Infine le dimensioni delle cuffie pari a 16,86 x 23,13 x 23,96 mm, con un peso di 7 grammi. La custodia misura, invece, 29,45 x 19,03 mm, con un peso di circa 54 grammi.

Passiamo alle caratteristiche tecniche partendo dal modulo Bluetooth 5.0 con chip Qualcomm e supporto ai codec AAC e aptX.

Cuffie utilizzabili anche singolarmente, che ospitano una batteria da 85 mAh ed un avanzato sistema di soppressione dei rumori ambientali, che sfrutta i 6 microfoni integrati. Non manca, inoltre, la modalità “Ambient” che consente di ascoltare più facilmente tutti i rumori circostanti e che riduce l’isolamento acustico delle cuffie. Funzione ideale per l’utilizzo in strada o dove bisogna fare attenzione a ciò che ci circonda.

Citiamo anche la funzione di interruzione automatica della musica quando si rimuove un auricolare dall’orecchio.

Ricordiamo il driver in grafene da 10 mm e la certificazione IP45, con le Apollo Bold in grado di resistere a sudore, schizzi d’acqua e pioggia.

Nelle prossime settimane l’azienda rilascerà un’applicazione dedicata che consentirà di personalizzare le gesture e modificare le curve di equalizzazione.

Tronsmart Apollo Bold: prestazioni e prezzo

Il nostro giudizio su questi auricolari è positivo, con un audio potente e dettagliato, alti cristallini, medi morbidi e voci naturali. Infine i bassi profondi e corposi, ma in alcuni casi preponderanti sulle altre frequenze.

Buono anche il lavoro svolto dal sistema di soppressione dei rumori ambientali, con l’utile modalità Ambient.

Analogo giudizio sulla connessione Bluetooth e sull’ergonomia: le Apollo Bold sono comode, leggere e adatte anche alle attività sportive. Discreta la qualità dei microfoni durante le chiamate.

Non dimentichiamo l’autonomia, fino a 10 ore circa con una singola carica e fino a 30 ore sfruttando la custodia di ricarica, dotata anche di fast charge: 10 minuti di carica per un’ora di autonomia.

Infine il prezzo, le Tronsmart Apollo Bold sono acquistabili a 94 euro.

Queste cuffie sono attualmente disponibili su Amazon con uno sconto del 15%, ad un prezzo di 80 euro.

