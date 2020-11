Recensione Secretlab Omega: un’elegante poltrona da gaming in tessuto o pelle

Da Secretlab una raffinata poltrona, ottima per casa ed ufficio, disponibile in tantissime varianti per tutti i gusti

Le sedie da gaming sono prodotti sempre più diffusi e apprezzati dagli utenti. Poltrone destinate non solo agli appassionati di videogiochi e, ovviamente, ottime anche per casa e ufficio.

Oggi, in particolare, torniamo ad occuparci di un prodotto di Secretlab, azienda che avevamo già conosciuto qualche tempo fa con la recensione del modello Titan.

Oggetto ora del nostro test è il modello Omega: una poltrona da gaming di elevata qualità, disponibile in tantissime varianti per tutti i gusti.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della Secretlab Omega.

Secretlab Omega: versioni disponibili

La Omega è acquistabile in tantissime varianti diverse: dal modello top di gamma realizzato in pelle nappa, alla versione in ecopelle Prime 2.0; rivestimento ideato da Secretlab, progettato per essere 4 volte più resistente rispetto alla normale pelle sintetica ed in grado di garantire comunque un’elevata morbidezza.

Rivestimento in pelle ordinabile in numerose varianti diverse adatte ad ogni gusto, dall’elegante versione Black, con inserti in velluto, a modelli dedicati al mondo degli Esports e ai videogiochi. Non mancano, inoltre, varianti ispirate a famose serie Tv (Il Trono di Spade) e a personaggi dei fumetti come Batman.

Concludiamo con la versione in tessuto SoftWeave Fabric, oggetto della nostra prova, disponibile in 4 varianti anche bicolore e con inserti in velluto. Rivestimento in tessuto realizzato con un filato corto ed una trama morbida, traspirante e resistente.

Secretlab Omega: analisi delle caratteristiche

La Omega è dotata di interessanti caratteristiche a partire dai braccioli “4D” imbottiti, completamente regolabili dall’utente, non solo in altezza. Questi possono, infatti, essere spostati anche in avanti o indietro, verso l’interno o ruotati.

Non dimentichiamo, inoltre, il cuscino per la testa in memory foam, con gel di raffreddamento e rivestimento in velluto, la miscela di schiuma polimerizzata a freddo per l'imbottitura della sedia e lo schienale reclinabile da 85 a 165 gradi. Schienale, sfoderabile, dotato di un ampio cuscino lombare, in memory foam, rivestito in velluto.

La Omega è una sedia con una portata di 110 Kg ed un’altezza dello schienale di 80 cm ed una larghezza della seduta di 56 cm.

Citiamo anche il sollevatore con pistone a gas classe 4, che consente di alzare ed abbassare la seduta, ed il meccanismo “Multi-tilt”; la sedia può essere bloccata in posizione verticale fissa o può inclinarsi liberamente avanti e indietro. E’ anche presente una rotella di regolazione per impostare la resistenza desiderata. Inoltre la funzione di bloccaggio inclinazione consente di decidere quanto inclinare tutta la sedia in una posizione fissa.

Non dimentichiamo i 5 anni di garanzia condividendo sui social una foto della sedia acquistata.

Concludiamo con la struttura della poltrona completamente in metallo, con cinque rotelle dalle ampie dimensioni, collegate ad un supporto in alluminio.

Secretlab Omega: assemblaggio, esperienza d’uso e prezzo

Occupiamoci ora del montaggio della Omega. Sedia che può essere facilmente assemblata anche da due utenti poco esperti. Le varie parti sono state imballate con molta cura all’interno di una resistente confezione che ospita chiare istruzioni per il montaggio stampate su un poster di grandi dimensioni. Inoltre Secretlab ha anche pubblicato un video su Youtube che mostra chiaramente tutte le varie fasi di montaggio.

Passiamo ora alla nostra valutazione di questa poltrona con un giudizio complessivo molto positivo. Iniziamo dal design elegante e curato, con numerose versioni disponibili, adatte per casa o ufficio.

Elevata la qualità costruttiva di tutte le varie parti, sia della robusta struttura in metallo, sia del rivestimento in tessuto e velluto; ricordiamo, inoltre, le perfette cuciture a vista e le scritte ben ricamate presenti sulla Omega.

Analoga valutazione sulle numerose regolazioni disponibili che consentono di adattare facilmente la sedia alle esigenza di ogni utente. Giudizio positivo anche sull’ergonomia con la Omega in grado di garantire un ottimo comfort anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Poltrona solida, con uno schienale avvolgente, un’ampia seduta, comodi braccioli regolabili e morbidi cuscini per schiena e collo.

Concludiamo con il prezzo, la Secretlab Omega (versione SoftWeave Fabric Black) è attualmente in offerta per il Cyber Monday sul sito dell’azienda a 369 euro, con un risparmio di 70 euro.