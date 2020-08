Meghan e Harry alla conquista di Hollywood: ecco il loro progetto top secret

Meghan Markle e Harry avrebbero nel cassetto un progetto hollywoodiano, rivela la rivista Variety. La coppia ha già preso contatti con alcune reti tv già a giugno, proponendosi nelle vesti di co-produttori di un progetto che per il momento rimane top secret (una serie tv con sceneggiatura, un documentario, non si sa), come confermato da una fonte a conoscenza dei dettagli.

Secondo gli addetti ai lavori, tra le reti a cui è stato presentato il progetto c’è anche la NBCUniversal. All’incontro hanno partecipato anche esponenti di spicco della rete, inclusa Bonnie Hammer, la presidente della divisione NCBUNiversal Content Studios, che conosce Meghan Markle da quando faceva parte del cast della serie tv “Suits”.

Meghan e Harry, progetto top secret a Hollywood

Una fonte a lei vicina, dice Variety, smentisce comunque che la duchessa di Sussex abbia intenzione di tornare dietro la macchina da presa nelle vesti di attrice, in questo progetto top secret come in altri. Dopo essere entrata a far parte della royal family, Meghan Markle aveva accettato di tornare a Hollywood per pertecipare come voce narrante a una docuserie per Disney Plus, “Elephants”, diffusa in aprile, i cui proventi sono destinati a una organizzazione che si occupa di proteggere gli elefanti che vivono in Botswana. Dal canto suo, anche il principe Harry è entrato nel giro, annunciando l’anno scorso che stava collaborando con Opra hWinfrey per una docuserie sulla salute mentali per AppleTv+ ed è poi apparso a sorpresa nel trailer del documentario “Rising Phoenix” di Neftlix sulla storia dei giochi paralitici che uscirà nei prossimi giorni.

Dopo aver lasciato il Regno Unito, Harry e Meghan si sono trasferiti prima in Canada per poi prendere casa in California. Da qualche settimana si sono sistemati a Montecito, una esclusiva enclave abitata da miliardi e affacciata sul mare di Santa Barbara, con una principesca villa da 14,5 milioni di dollari e tanti vicini famosi.