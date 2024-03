Oppenheimer: dove vedere in streaming il film vincitore di 7 Premi Oscar

Oppenheimer ha vinto 7 premi Oscar tra cui quello per Miglior Film. Il film epico di Christopher Nolan, prodotto dalla Universal Pictures, è sulla bocca di tutti da quando è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi e italiane e, soprattutto, da quando si è portato a casa il maggior numero di statuette agli ultimi Oscar 2024 dove ha trionfato nelle principali categorie. Ma quando arriverà Oppenheimer in streaming Italia e su quale piattaforma è possibile vedere il film che ha trionfato agli Oscar 2024? Scopriamolo insieme.

Oppenheimer: di cosa parla

Oppenheimer è tratto dalla biografia American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer del 2005 scritta da Kai Bird e Martin J. Sherwin e basata sulla storia vera del fisico J. Robert Oppenheimer, leader del Manhattan Project che produsse le prime armi nucleari della storia dell'umanità. Con un cast stellare, basta citare Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh, Oppenheimer negli Stati Uniti è già uscito nelle sale e sta ottenendo un grandissimo successo al botteghino, spinto anche dalla recente uscita del film Barbie della Warner Bros che ha generato quello che in America viene chiamato il "fenomeno Barbieheimer".

Quando esce Oppenheimer in streaming negli Stati Uniti

Oppenheimer non debutterà su Netflix negli Stati Uniti prima del 2027. Quando questo film è stato ordinato, infatti, Nolan ha chiesto alla Universal Pictures di poter avere il film nelle sale cinematografiche per almeno 100 giorni, molto più tempo rispetto alla meggior parte dei film della stessa casa di produzione. Secondo un accordo, infatti, Netflix "concederà in licenza anche i diritti per l'intera serie di film d'animazione e live action di UFEG circa 4 anni dopo l'uscita, nonché i diritti per alcuni titoli selezionati dalla vasta libreria cinematografica di Universal" tra i quali potrebbe esserci anche Oppenheimer.

Oppenheimer, dove vederlo in streaming in Italia?

Oppenheimer è disponibile in streaming in Italia a noleggio su AppleTV+.