Bambino si ubriaca con la sambuca e finisce in coma etilico

Uno, due, tre, quattro bicchierini. Uno dietro l'altro, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Un undicenne è finito in ospedale, in coma etilico, per l'eccesso di sambuca bevuta durante una serata insieme a un gruppo di coetanei. Sconcertante quanto accaduto a Isola del Liri, in provincia di Frosinone: il bimbo è stato salvato dai medici dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. Ricoverato, si è ripreso durante la notte, ma rimane sotto controllo.

A chiamare l'ambulanza sono stati gli stessi amici dell'undicenne, spaventati dalla sua perdita di coscienza: è caduto a terra, il suo fisico non ha retto all'eccesso di alcol. È successo nella serata di sabato 18 novembre.

Sull'episodio stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Sora. I militari hanno interrogato gli amici del minorenne e intendono capire chi possa aver venduto illegalmente l'alcol ai ragazzini, anche se non è da escludere che il gruppetto di amici possa aver portato via di nascosto la bottiglia di sambuca da un'abitazione.

