Bimbo di 6 anni morto in mare a pochi metri dalla spiaggia: cosa sappiamo sulla tragedia del campo estivo

L'incubo peggiore di ogni genitore: salutare il proprio figlio in una mattina qualsiasi, e non rivederlo mai più vivo. Ieri una immane tragedia ha scosso la Puglia. Un bambino di sei anni (ne avrebbe compiuti sette a luglio) è morto durante il campo estivo a Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), nelle acque antistanti un lido molto frequentato. Il piccolo, di origini romene, stava giocando in acqua. I soccorritori sono intervenuti subito, ma nulla hanno potuto fare.

Le cause della morte e la dinamica dell'episodio sono da verificare. Il bambino era nato a Cerignola (Foggia) ma risiedeva a Canosa. I genitori, molto giovani, lavorano nell'agricoltura e nel settore delle pulizie. Oltre al personale del 118 è intervenuto sul litorale un equipaggio dell'elisoccorso. Invano, purtroppo. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche il pm della procura di Foggia e il medico legale, oltre a carabinieri e guardia costiera.

"Il bimbo era riverso con il viso sull'acqua"

"Il bimbo era riverso con il viso sull'acqua, uno specchio di 15-20 centimetri di mare. È stato portato sulla battigia e sono state fatte le manovre di rianimazione, di massaggio cardiaco. È stato anche intubato. Nonostante si sia andati anche oltre i tempi canonici di rianimazione cardiopolmonare non hanno aiutato la ripresa del bambino", ha detto Donatello Iacobone, direttore del 118 della Asl Bat "È prematuro dire quali sono state le cause della morte. Aspettiamo per correttezza i tempi tecnici di giudice e medico legale - ha aggiunto Iacobone - purtroppo il bimbo dei sei anni è stato trovato in arresto cardiaco. Il soccorso è arrivato in tempo e ha messo in atto tutte le procedure di rianimazione cardiopolmonare previste in sinergia con elisoccorso Foggia ma non c'è stato nulla da fare".

I punti da chiarire

Indaga la procura foggiana. Il piccolo potrebbe essere morto a causa di un malore o di una patologia congenita. Si dovrà inevitabilmente cercare di capire se vi siano state responsabilità da parte degli operatori che avevano i bimbi in custodia, ma secondo i giornali locali i soccorsi sono stati tempestivi: sono intervenuti anche un'infermiera pediatrica che si trovava sulla spiaggia del lido "Paradiso dei giovani" e un bagnino. Ma sui tempi esatti della tragedia non ci sono certezze.

Il dramma si è consumato nella tarda mattinata: il gruppo di bambini era andato a fare il bagno con alcuni accompagnatori e uno di loro si è accasciato, nell'acqua bassa. Quando è stato soccorso è subito scattato l'allarme. Un malore legato all'assunzione di cibo o bevande prima di entrare in acqua, una patologia congenita non diagnosticata, forse un malessere dovuto ingerimento di acqua? Sono solo alcune delle ipotesi, nulla si può escludere. Oggi gli inquirenti ascolteranno i referenti dell'associazione, composta da personale esperto, che organizza la "colonia" da anni nello stesso lido.

Resta lo strazio dei genitori: sotto shock, ieri non erano in condizione di parlare con coloro che indagano. Nei prossimi giorni potranno eventualmente fornire informazioni utili sulle condizioni di salute del bambino e su eventuali problemi pregressi.

Continua a leggere su Today.it...