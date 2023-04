Cieco assoluto: prende 1.200 euro di invalidità, ma guida l'auto e legge il giornale

Per l'Inps era completamente cieco, e difatti percepiva la pensione di invalidità da svariati anni. Eppure, nonostante la sua condizione di non vedente, riusciva a guidare l'auto e a leggere il giornale. In poche parole: a condurre una vita sostanzialmente normale. Il furbetto, o presunto tale, è stato smascherato dai carabinieri a Vallinfreda, piccolo comune della provincia romana. Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo richiesto dalla procura ed emesso dal tribunale di Tivoli a carico dell'uomo è che ora è "gravemente indiziato" di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Come decretato dalla commissione medica dell'Asl, il fantomatico non vedente risultava cieco assoluto dal 2015 e per questo percepiva circa 1.200 euro al mese di invalidità. Le indagini svolte però hanno consentito di raccogliere elementi su una condotta di vita del tutto normale. Nel corso dell'attività investigativa i militari hanno accertato che guidava regolarmente la sua auto, salutava le persone che incontrava a piedi o al bar e leggeva abitualmente il giornale.

Sulla base delle risultanze d'indagine la procura della repubblica di Tivoli ha chiesto e ottenuto dal tribunale di Tivoli un decreto di sequestro di circa 120mila euro, ovvero l'importo che l'indagato avrebbe percepito indebitamente nel corso degli anni. I carabinieri hanno inoltre sequestrato quattro unità immobiliari di sua proprietà dell'indagato.

Un sequestro che potrebbe servire, qualora l'uomo dovesse risultare colpevole in tribunale, a recuperare l'intero ricavato del presunto illecito.