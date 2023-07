Trovato un corpo sepolto in campagna: è del commerciante scomparso?

I carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia hanno ritrovato un corpo sotterrato nelle campagne di Castelnovo di Sotto. Gli inquirenti ritengono che il corpo ritrovato possa essere quello di Gaetano Impellizzeri, commerciante siciliano di Messina, scomparso a 47 anni nel febbraio del 2014. Nulla di certo e ufficiale, al momento, in attesa degli esami necessari. Sabato è prevista l'autopsia, con campionamento del dna al Ris-reparto investigazioni scientifiche di Parma per confermare l'identità.

Nell'ambito di indagini relative a un omicidio avvenuto nel 2014, i carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica diretta da Gaetano Paci, hanno scandagliato con un ecoscanner il terreno di una casa colonica e lo scavo ha fatto emergere il cadavere, sepolto sotto circa 50 centimetri di terreno, probabilmente nove anni fa.

Gaetano Impellizzeri era scomparso dal 10 febbraio 2014 e di lui si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". Agente di commercio che si occupava di elettrodomestici e automobili, viveva nel Palermitano, viaggiava spesso per lavoro anche all'estero, in particolare in Spagna. La mattina del 10 febbraio partì dall'aeroporto di Trapani diretto a Bergamo, per un incontro di lavoro. Arrivò alle 8 e nel corso della giornata telefonò alla compagna più volte, l'ultima alle 17. Da allora mistero fitto: nessuna notizia.

