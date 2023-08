Giacomo Chiapparini: l'imprenditore travolto e ucciso da 25mila forme di Grana Padano

Schiacciato da 25mila forme di Grana Padano. Un imprenditore agricolo di 75 anni, Giacomo Chiapparini, è stato travolto dal cedimento di alcuni scaffali dove viene stoccato il formaggio, mentre lavorava in un caseificio di Romano di Lombardia (Bergamo): è successo nella serata di domenica 6 agosto nell'azienda agricola che prende il nome dal titolare, in via della Graffignana. Il fragore del crollo avvenuto nel magazzino per la stagionatura avrebbe allarmato un dipendente, che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco - giunti da Bergamo, da Romano di Lombardia, da Treviglio e Dalmine -, i carabinieri e i mezzi del 118. Le ricerche si sono concluse nella mattinata di lunedì 7 agosto, con il ritrovamento del corpo senza vita del 75enne.

In base a una prima ricostruzione, sembra che a cedere siano state alcune scaffalature in alto, su cui erano appoggiate le forme di Grana, producendo una sorta di effetto domino. Nella notte i soccorritori, con l'aiuto dei cani, hanno cercato l'imprenditore agricolo ovunque e rimosso moltissime delle forme cadute, ma il capannone dove è avvenuto il crollo è un'area molto ampia da perlustrare, di oltre duemila metri quadri, e le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Con il passare delle ore erano sempre meno le speranze che il 75enne fosse sopravvissuto sotto il peso dei formaggi. Stamattina è stato ritrovato morto.

Restano da capire le cause del cedimento degli scaffali: forse un guasto al macchinario che movimenta le stesse forme e che il titolare del caseificio stava utilizzando, ma è ancora tutto da accertare. La caduta di un primo scaffale, alto fino al soffitto, avrebbe causato un micidiale effetto domino e l'uomo è stato travolto. L'azienda Chiapparini produce Grana Padano dal 2006, lavorando il latte dei propri animali e commercializzando il formaggio in un punto vendita interno.

