Schianto terribile tra tre auto dopo la festa di Halloween: morti due ragazzi, 10 feriti

Alba di sangue a Milano, dove mercoledì mattina 1° novembre si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto. Teatro del dramma, avvenuto intorno alle 5.20, è stato viale Forlanini, lo stradone che porta verso l'aeroporto di Linate. Pesantissimo il bilancio: un ragazzo di 26 anni, che si trovava alla guida di una Peugeot, è morto sul colpo. Un secondo ragazzo, di 24 anni, che viaggiava sulla stessa auto, è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale, al San Raffaele. Sono altre dieci le persone rimaste ferite, tre in codice giallo. I feriti con il quadro clinico più delicato, stando a quanto appreso, sono stati accompagnati negli ospedali Policlinico e Niguarda. Uno di loro, in particolare, sarebbe in condizioni gravi.

Secondo le prime indiscrezioni raccolte da MilanoToday sulla dinamica dell'incidente, avvenuto nella carreggiata in direzione aeroporto, una Volkswagen Golf avrebbe tamponato a forte velocità un'Opel. I passeggeri sulla Opel, un'intera famiglia con madre, padre e figlia di 8 anni, sarebbero scesi dalla vettura salvandosi così per miracolo. Fermi sulla carreggiata, i due veicoli sarebbero poi stati travolti da una Peugeot con a bordo le due vittime. I mezzi sono stati trascinati per circa 60/70 metri dal punto del primo impatto. Stando a quanto trapelato in macchina con i due morti ci sarebbero state altre quattro persone, forse di ritorno da una festa di Halloween. Alcuni ragazzi e ragazze ancora truccati - e in lacrime - erano infatti fermi a bordo strada accanto ai veicoli mentre gli agenti della locale effettuavano i rilievi.

Al volante della Golf un uomo di 25 anni di Cinisello Balsamo con diversi precedenti penali che è risultato positivo all'alcol test, mentre altri accertamenti sui suoi documenti sono in corso. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, dopo l'incidente qualcuno tra i passeggeri della Golf sarebbe sceso e scappato a piedi. I ghisa stanno cercando di acquisire le immagini delle telecamere della vicina caserma aeronautica.

Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e gli equipaggi di cinque ambulanze e tre auto mediche. Le macchine coinvolte nello schianto sono andate completamente distrutte nell'impatto, violentissimo. I rilievi per ricostruire l'accaduto sono affidati agli agenti della polizia locale. Lo svincolo della tangenziale in direzione dell'aeroporto è stato chiuso.

