La sua moto finisce contro un albero: morto noto imprenditore

Con la sua moto è finito con un albero. È morto così, nel pomeriggio di domenica 29 ottobre a Pesaro, l'imprenditore edile Giuseppe Marcheggiani. Il 43enne era in sella a una Ducati 1200 e stava percorrendo la strada dei Colli nel quartiere di Muragli quando ha perso il controllo del mezzo. Dopo l'impatto contro un albero, è finito in un dirupo. All'arrivo dei sanitari, il 43enne era già morto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.