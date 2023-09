La svolta sulla scomparsa di mamma Maria: è stata uccisa?

Il caso della mamma sparita nel nulla non è chiuso. L'inchiesta sulla scomparsa di Maria Aparecida Soares, meglio nota come Brenda, non finisce in archivio. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona ha infatti respinto la richiesta di chiusura delle indagini, contro ignoti, per omicidio. Il lavoro della procura e degli investigatori dunque ripartirà per rispondere a chi vuole verità e giustizia per Brenda. Di Maria Aparecida Soares, di origini brasiliane, non si hanno più notizie dal 18 luglio 2018. Sono passati più di cinque anni. All'epoca, Brenda aveva 52 anni e a denunciarne la scomparsa fu il suo compagno di allora, che con lei viveva a Castelnuovo del Garda, comune in provincia di Verona.

Per trovare la donna, che da una precedente relazione aveva avuto anche una figlia, sono stati inviati numerosi appelli, anche attraverso la trasmissione televisiva di Rai 3 "Chi l'ha visto?". Appelli che non hanno ricevuto alcuna risposta. Brenda non ha risposto neanche alla figlia, alimentando così tristi pensieri. Pensieri che si sono aggiunti al fatto che la donna, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, a quanto pare litigava spesso con il compagno ed è sparita senza documenti e senza cellulare, aprendo così uno scenario diverso da quello dell'allontanamento volontario, secondo le ultime ipotesi investigative. Lo scenario di un possibile omicidio, ma si tratta solo di un'ipotesi ed è tutto ancora da chiarire.

Il corpo di Brenda non è stato trovato e gli investigatori in questi anni non sono riusciti a dare una svolta all'inchiesta. Anni in cui l'ex compagno si è risposato e non ha fornito nuove informazioni che potessero essere d'aiuto nelle ricerche. La procura scaligera è però convinta che l'uomo sappia di più di quanto ha dichiarato finora. Ciò che è certo è che le indagini sulla sua scomparsa non si sono concluse: la pm che ha lavorato al caso aveva chiesto di archiviarlo, ma il giudice per le indagini preliminari ha negato l'istanza, ordinando nuove investigazioni.

Continua a leggere su Today.it...