Cade dal tetto mentre lavora e muore sotto gli occhi del papà

Stava lavorando sul tetto di un edificio, poi ha perso improvvisamente l'equilibro, a causa di un malore, ed è stramazzato a terra battendo la testa con violenza su un ponteggio, qualche metro più in basso. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo: Matteo Tasca è morto a soli 35 anni. L'ennesima tragedia sul lavoro si è consumata a Cambianica, frazione di Tavernola Bergamasca (Bergamo), sul lago d'Iseo. Tutto questo è successo sotto gli occhi attoniti del padre e di altri colleghi di lavoro che in quel momento erano con lui. La mobilitazione dei soccorsi è stata rapida, ma senza successo. È stato rianimato a lungo, per quasi mezz'ora: non c'è stato più nulla da fare. Fatale il malore, fatale la successiva caduta e la violenta botta alla testa.

La salma è stata ricomposta e già consegnata ai familiari. Matteo Tasca abitava a Cerro, frazione di Bottanuco (Bergamo): sabato mattina alle 10 i funerali, nella chiesa parrocchiale del paese. "Buono, onesto e operoso", così lo ricorda la famiglia nel necrologio. Era titolare dell'azienda Tasca Matteo Lattonerie. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Il comune di Bottanuco ha proclamato il lutto cittadino. Matteo Tasca era consigliere comunale di maggioranza ormai dal 2016, rieletto nel 2021 (al suo secondo mandato) e delegato alla tutela e valorizzazione naturalistica.

"L'amministrazione comunale - si legge in una nota - esprime profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Matteo Tasca. Acuto, dinamico, appassionato della vita in tutte le sue manifestazioni, amante scrupoloso del proprio lavoro, Matteo si è dedicato con generosità e intelligenza al servizio del nostro paese".

Continua a leggere su Today.it...