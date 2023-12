Scontro tra due treni nel Ravennate: 17 feriti e circolazione sospesa

È di 17 feriti il bilancio provvisorio dello scontro tra due treni avvenuto nella serata di domenica lunga la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nei pressi di Faenza, nel Ravennate.

A quanto si è appreso due convogli - un treno regionale 'Rock' e una Frecciarossa - in marcia entrambi in direzione Nord si sono urtati a una velocità contenuta, per cause ancora da accertare. Proprio la velocità ridotta avrebbe evitato conseguenze gravi per i passeggeri. Secondo le informazioni giunte finora, ci sarebbero 17 persone contuse o leggermente ferite.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa. Trenitalia informa che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi" e che "i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso".