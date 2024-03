Uccide la moglie a coltellate e ferisce la vicina che cercava di salvarla. È successo a Taurisano, in provincia di Lecce.

Secondo le prime informazioni, la coppia stava litigando quando a un certo punto l'uomo ha afferrato un coltello e ha cominciato a colpire la donna. Una vicina, che era intervenuta per difendere la vittima, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, a quanto si apprende, si sarebbe consegnato spontaneamente in commissariato per confessare l'omicidio. La vittima aveva 53 anni.