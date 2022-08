Un uomo è stato arrestato mentre violentava una donna in strada

Un uomo di 27 anni è stato arrestato all'alba di questa mattina 21 agosto per violenza sessuale ai danni di una donna. E' successo a Piacenza. La polizia è intervenuta grazie all'intervento di un cittadino che, sentendo le urla di aiuto della donna, ha chiamato il 113 descrivendo cosa stava accadendo.

Gli agenti della polizia hanno bloccato l'uomo, richiedente asilo originario della Guinea, mentre stava violentando la donna. La vittima è una 55enne ucraina che introno alle ore 6 stava passeggiando da sola nel pieno centro storico della città emiliana, quando è stata aggredita e gettata a terra sul marciapiedi dal giovane che ha iniziato a violentarla. In un video, in possesso degli inquirenti, si vede chiaramente l'uomo che si avvinghia alla vittima, dopo averla gettata a terra.

L'uomo, portato in questura dalla poliza, è stato arrestato per violenza sessuale. La donna, portata in pronto soccorso in stato di choc, è stata ricoverata. Avrebbe riportato anche alcuni lievi traumi ma le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

La polemica politica

La neoeletta sindaca Katia Tarasconi ha espresso solidarietà alla vittima e ha invitato le forze politiche impegnate nella campagna elettorale a non strumentalizzare la vicenda. "Spero - ha detto - che non si scada nella strumentalizzazione riguardo la nazionalità del delinquente, come se fosse colpa di chi si impegna per l'accoglienza e l'integrazione se un richiedente asilo commette un crimine. La colpa è del richiedente asilo in questione".

Appello però finito nel vuoto. Il caso entra subito in campagna elettorale. Il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato che sarà presto a Piacenza, "per confermare l'impegno della Lega per restituire sicurezza al nostro Paese: 10.000 poliziotti e carabinieri in più nel 2023, più telecamere accese e blocco degli sbarchi clandestini. Richiedente asilo e stupratore. Basta! Difendere i confini e gli italiani per me sarà un dovere, non un diritto".

Immediata la replica del Pd. "E' davvero raccapricciante il tentativo di Fdi e Lega - dice la senatrice dem Valeria Valente - di strumentalizzare anche la violenza sulle donne a fini elettorali".