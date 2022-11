Se in Nord Dakota non passa il referendum per legalizzare la Marijuana (no oltre il 54%) in Colorado passa il referendum per legalizzare i funghetti psichedelici. Sempre in Colorado tuttavia non resterà possibile la vendita di vino nei negozi di alimentari né sarà consentito delivery di bevande alcoliche (entrambe proposte sottoposte a referendum).

In Lousiana è fallito il referendum per abolire la schiavitù come pena per i crimini (i no sono oltre il 60%) mentre in Iowa vince il si (col 65%) per inscrivere in costituzione il diritto di detenere armi.

Nella liberal California è invece il diritto all'aborto e ai contraccettivi ad entrare in Costituzione col 68% dei sì.

Svolta in mentre in Tennessee che abolisce la schiavitù grazie all'80% dei voti incassati dallo specifico referendum che allinea lo stato del Sud alla costituzione federale. In Arkansas invece è sul filo dei voti il referendum per tutelare la libertà religiosa.