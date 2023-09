Oggi il funerale laico di Giorgio Napolitano

Diretta

Funerali di Stato in forma laica e lutto nazionale. Questa la formula per l'ultimo saluto, oggi 26 settembre a Montecitorio, al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano morto venerdì 22 settembre a 98 anni. La cerimonia nell'aula di Montecitorio, che mai è stata teatro di una cerimonia funebre. Napolitano verrà sepolto nel cimitero acattolico di Roma.

Giorgio Napolitano è stato il primo ex membro del Partito Comunista Italiano a sedere al Quirinale e il primo a restarci per due mandati consecutivi. Fu eletto nel 2006 e poi nel 2013, dopo lo stallo delle elezioni politiche e l'ingovernabilità istituzionale che ne seguì. Rimase in carica, per senso delle istituzioni, per due anni. Nel gennaio 2015 le dimissioni per lasciare così spazio all'elezione di Sergio Mattarella.