Chi sono e cosa fanno i figli di Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano è stato circondato dall'amore dei suoi famigliari fino agli ultimi istanti di vita. La moglie Clio Maria Bittoni, conosciuta tra le aule universitarie della Federico II di Napoli e diventata sua moglie nel 1959, ma anche i figli, Giovanni e Giulio. E proprio quest'ultimo ad aver rilasciato una dichiarazione ai giornalisti sulle sue condizioni di salute nei giorni precedenti alla scomparsa del padre, avvenuta oggi a 98 anni: "Siamo al limite, forse oltre il limite. Lui, ed è già successo altre volte, ha una capacità di resistenza che stupisce anche i medici. Ma adesso è come una candela che si è consumata quasi del tutto e, dopo aver tremolato un po’, sta ormai per spegnersi", aveva confidato.

Lui, Giulio, è il secondogenito dell'ex Presidente della Repubblica e della moglie Clio. Nato nel 1969, Giulio Napolitano è avvocato professore ordinario di diritto amministrativo a Roma Tre. Quanto alla sua vita privata, poche le informazioni che lo riguardano: dopo una relazione con Marianna Madia, ex portavoce del Partito Democratico e Ministra senza portafoglio per la semplificazione e per la pubblica amministrazione dal 2014 al 2018, durante i governi Renzi e Gentiloni, non risulta se oggi sia impegnato sentimentalmente. Giovanni, invece, è nato nel 1961 ed è dirigente all'Antitrust. È sposato e ha due figli, Sofia, nata nel 1997, e Simone, nato nel 1999, gli unici due nipoti di Giorgio e Clio.