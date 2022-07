Daria Kasatkina, la tennista russa fa coming out e sfida Putin

"Vivere in pace con se stessi è l’unica cosa che conta. Al diavolo tutti gli altri". Al diavolo la nuova politica di Mosca contro l'omosessualità, in particolare, e la Duma, ovvero il parlamento russo. Sono le parole di Daria Kasatkina, numero uno del tennis nel paese guidato da Putin (e tra i dodici giocatori più forti del momento), che ha deciso di fare coming out e di mostrarsi per la prima volta insieme alla fidanzata, la pattinatrice estone Natalia Zabijako. Insieme al suo "cutie pie", "il suo pasticcino", come la chiama nella foto Instagram postata ieri, in cui le due si immortalano insieme.

Arrivata fino alla semifinale degli Open di Francia pochi mesi or sono, dove ha acquisito ancor più popolarita di quanta ne avesse prima a livello mondiale, oggi Daria decide di usare i riflettori per lanciare un messaggio di denuncia. Denuncia contro la legislazione di Mosca sul tema dei diritti lgbt ma anche contro la guerra in Ucraina voluta da Putin.Quando infatti lo youtuber Vitja Kravchenko, in occasione di una trasmissione web, le ha chiesto se avesse una fidanzata, la campionessa gli ha risposto "sì" e in questo modo ha annunciato al mondo il suo orientamento sessuale. Poi, una volta uscita dallo studio di registrazione, ha pubblicato sul suo profilo la prima fotografia assieme alla compagna.

Proprio di recente in Russia è giunto un disegno di legge per proibire la propaganda gay in pubblico, e non più solo davanti ai minori, come voleva la legge del 2013. Ad essere vietate in pubblico sono tutte le informazioni inerenti "relazioni sessuali non tradizionali", mettendo al bando quella che viene considerata "propaganda lgbt". In Russia, l’omosessualità era considerata un crimine fino al 1993 e una malattia mentale fino al 1999. Ma "vivere nascosta non ha senso. Continuerai a pensarci fino a che non scegli di fare coming out. Anche se certo, spetta a ognuno decidere come farlo e quanto dire", ha deciso Daria, ricevendo l'applauso del mondo.